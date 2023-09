Hace 60 años un día como hoy: El anatema del golpe de Estado

En mis recuerdos de infancia, viviendo en una zona rural y bucólica del municipio de Moca de la provincia Espaillat, evoco lo que fue el gobierno del profesor Juan Bosch. Lo primero que suelo evocar y lo que más puedo tener presente en mi memoria, cuando me llegan recuerdos de aquel tiempo y en relación con ese gobierno sietemesino, fue una rebaja sustancial de precios en los artículos de primera necesidad y de consumo popular y masivo. Hasta había un variedad de arroz que era el más barato, subsidiado por el gobierno, que le decían las gentes “Arroz de Juan Bosch”. De los precios de la comida nadie podía quejarse del mandato del profesor, “El Profe Canuco”, como le llamaría “Cachafú” una publicación que pretendía ser independiente en el año de 1970, luego que regresara de Europa y que estuviera a un punto ser asesinado en un atentado organizado por el grupo terrorista La Mano. En ese atentado perdió la vida un hijo de José Delio Guzmán, siendo este último un hombre de gran confianza del ex presidente Juan Emilio Bosch Gaviño.

En el mercado interno del país se vivió una deflación de precios. Naturalmente a muchos empresarios no les resultaría muy simpático. De igual forma, se sembró en mi memoria que en una ocasión uno de mis hermanos dijo que a la escuela que había en la comunidad habían asistido unas autoridades educativas. Según el, esas autoridades se refirieron a que se iba a practicar la enseñanza laica. Parece que el oscurantismo y el miedo que había sembrado el sátrapa de San Cristóbal en la conciencia social de muchos dominicanos impidió tal propósito, ya que la separación de la escuela y la iglesia no se llevó a la práctica por el Golpe de Estado, pero fue algo que Hostos lo planteó en la segunda mitad del siglo XIX. Entre los pioneros en la aplicación del método científico en las ciencias naturales hubo quienes sufrieron el acoso de la iglesia, debido a que sus hallazgos eran considerados por ella como el producto de prácticas heréticas de sus enemigos. Era hace 60 años y hoy día sigue siendo una necesidad la enseñanza laica en las escuelas y las universidades, lo que no atenta contra la libertad de creencias y prácticas religiosas fuera de los recintos escolares.

Lo que resulta difícil de entender es el cómo era posible que en la población de escasos recursos existían gentes que estuvieran en contra del gobierno de Bosch y en favor del golpe de Estado a ese gobierno él Es algo que parecía absurdo, porque si los ricos y muchos militares querían que se produjera eso podría parecer lógico, pero no los sectores populares que se beneficiaban de ese gobierno. Ese gobierno representaba un alivio para los proletarios del campo y de las ciudades, para los pequeños propietarios de tierra y los artesanos, pero no para los jefes militares que querían beneficiarse de contrabandos, al igual que no beneficiaba a los comerciantes importadores, a los comerciantes vinculados al partido Unión Cívica Nacional, a los corruptos en general y ni a los grandes terratenientes.

Incluso podía entenderse que algunos sectores de la burguesía de Santiago, Santo Domingo y Puerto Plata, con inversiones en industrias, no tuvieran simpatía con el gobierno bochista. En el país todavía casi no había un banco privado de capital nacional y varias empresas industriales pertenecían al Estado, como reminiscencia del régimen despótico y patrimonialista de Trujillo que ponía límites al crecimiento del capital privado en muchas manos. Bosch gobernó con mucha tolerancia, jamás en el país se había vivido y ni se ha vivido en un régimen que tolere tanto a sus adversarios y se respete la libertad de prensa.

El único asesinato de matiz político que se produjo durante el gobierno de Bosch fue el de Alexi Brache en Salcedo, periodista reportero del periódico El IJ4 y militante de la Agrupación Política 14 de Junio, el cual ni lo propició el gobierno de Bosch, si no la intolerancia fuerzas policiales de Salcedo. En las montañas de Salcedo un grupo de personas reclamaban la construcción de una carretera, los cuales fueron apresados por tropas policiales y llevados al cuartel policial de la ciudad. En el momento que Brache tomaba fotos fue asesinado.

Ese hecho se produjo el 23 de septiembre de 1963, al parecer los planes golpistas de los cívicos estarían en marcha desde mucho antes, Bosch tenia informes de lo que se trataba y el 24 de septiembre se acercó a una casa de la Avenida Independencia donde se celebraba una reunión del 14 de Junio (según fue narrado por Tony Raful), en la cual le dijo a los que estaban reunidos: El Golpe es Contra Ustedes. Con ese asesinato de Alexi Brache, el propio debía conjeturar que las horas de su gobierno estaban contadas y no podía durar mucho. Bosch era un hombre de principios y él siendo coherente no podía y no lo dejarían gobernar los reaccionarios civiles y militares. El dijo que en su gobierno jamás perecerían las libertades y así fue, hasta cierto punto, pero dos días antes del Golpe Brache fue asesinado y para Bosch venía a ser el anuncio de que ya no podía gobernar. Los militares cívicos, los Cívicos como Unión Cívica Nacional y los partidos aliados a ella, como la Alianza Social Demócrata (partido en el que estuvieron J.J. Jimenes Grullón y el padre del presidente Luis Abinader).

¿De qué sirvió el golpe de Estado a Juan Bosch? ¿Acaso vivimos en un país como el de ahora? ¿Vivíamos mejor o peor que ahora en los Siete Meses de Bosch? Bueno, si de egoísmo o individualismo se trata, ahora hay más infraestructuras, hay más edificaciones, el país está electrificado por todas partes y vivimos en medio de una avanzada revolucion tecnológica y una era digital. Vivimos en la modernidad líquida y el capitalismo flexible para los capitalistas hacer fortuna. Vivimos en un Estado que es débil, porque es neoliberal. Pero además, vivimos en un país menos justo, con grandes bolsones de pobreza y con grandes desigualdades sociales. Un país donde hay una gran devastación de la naturaleza en medio de un cambio climático que amenaza la existencia de la vida en general, lo que no permitirá vivir a las jóvenes y futuras generaciones de humanos, en medio de una desregulación de la economía, lo que provoca una alta inflación en el gobierno del PRM.

La gran burguesía y la fracción financiera de la burguesía terminaran agotando todos los recursos naturales si no extinguidas y no se ponen regulaciones económicas y se eliminan las AFP y las ARS privadas. Debe ser reducido el parque vehicular y deben ser penalizados todos los depredadores de los recursos naturales y se debe limitar las construcciones. Sólo así habrá justicia y bienestar. Sin planificación no puede haber justicia y sin justicia no puede haber felicidad. De nada valió el golpe de Estado contra Juan Bosch y fue un gran fracaso y retroceso la llegada del anacrónico líder Balaguer retorno al poder desde su exilio en Estados Unidos.

Por Francisco Rafael Guzmán F.