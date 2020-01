Habrían entregado dinero para lápida de Jerry Vargas y su hija lo usó para otras cosas

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.- Tensiones entre Consejo directivo de la Sociedad de Dominicanos de Artistas, cantantes y ejecutantes (Sodaie) y la esposa del fallecido cantante Jerry Vargas, debido a que de manos del mereguero Pochy Familia, la misma recibió el 10 mil pesos para hacer poner la lápida en la última morada del intérprete de Ojitos Mexicanos.

Según la viuda de Jerry Vargas, su hija tomó los 10 mil pesos que entregó Pochy, así como los 30 mil que dio en diciembre para medicinas y lo utilizó en otras cosas, pero no en el artista.

“No sé por qué le dan el dinero a ella si no es su representante. Señor Pochy, a nosotros no ha llegado un centavo de los 10 mil que usted puso en sus manos, pero mucho menos nada de los 30 mil que usted le dio a ello para la medicina en diciembre. Me excusa porque estoy indignada por todo esto y abatida por el dolor de la muerte mi esposo”, dice la viuda de Vargas en una nota de voz enviada a Pochy Familia.

“Nosotros como Sadaie estamos indignado porque es la primera vez que nos pasa algo así. Desde que nos fundamos hemos cooperado con artistas, cantantes y músicos, sea para sus medicamentos o tratar de que si mueren tengan un sepelio digno, porque para eso creamos a Sodaie”, dijo Pochy Familia muy indignado

A todo esto, según la esposa, la hija de Jerry Vargas, de nombre Sugey, admitió que con el dinero pagó dos meses de casa que debía.

