‘Hablemos sin filtro’, un juego de cartas para potenciar conversaciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿Te atreverías a jugar con unas cartas de preguntas que pudiera poner en jaque tu relación sentimental? ¿O quizás utilizar preguntas para conocer a tus amigos, familiares y allegados más a fondo? ¿O simplemente iniciar conversaciones profundas como herramienta de entretenimiento?

Así es ‘Hablemos sin filtro’, un juego de cartas con las preguntas puntuales para potenciar conversaciones interesantes y fuera de lo común con pareja, amigos y familiares.

Shaula Montás, una de las mentes detrás de este ingenioso proyecto, manifestó a El Nuevo Diario que el juego nace a partir de su certificación de coaching, y su interés de plantear preguntas con el poder de potenciar conversaciones.

“Yo soy esa persona que si una amiga me dije ‘Quiero hacerme esto’, le contesto ‘¿Si mañana nos vamos a Marte que haríamos?’. De ahí duré un tiempo que empecé a comprar juegos de preguntas en inglés, y me di cuenta que entre mis amigos no todos hablan inglés o lo entienden de manera fluida, y de ahí nace la idea de crear un juego de preguntas en español”, sostuvo Montás.

Además, añadió que, “Hablemos sin filtro surge de mi propio interés de tener conversaciones con mis familiares y amigos, y que nos permita conecta de otra manera”.

EDICIONES

El juego ya está disponible con modalidades diferentes: una para adultos, la edición original que cuenta con temas de cultura, sexo, dinero, amor. También la edición para parejas, que no necesariamente es exclusiva para aquellos que se encuentran involucrados sentimentalmente, pues indica Shaula que también puede ser jugados con amigos.

Sin embargo, este novedoso proyecto en nuestra industria del entretenimiento continúa creciendo a pies agigantados, pues para diciembre se unirá a la familia de juegos una edición para niños. También se estrenará una colaboración especial de sobremesa con temas filosóficos, dedicada jóvenes que se encuentran debatiendo temas sociales, y una app para que el juego pueda ser jugado en línea.

Ante la respuesta tan positiva que ha tenido el juego de cartas, desde su lanzamiento en enero de este año, Shaula tiene el interés de embarcarse en otros juegos de mesa.

“Luego de afianzar la posición que ahora tiene ‘Hablemos sin filtro’ y el equipo crezca si está en planes crear otros juegos de mesa. Y me gustaría que la empresa siga creciendo como referencia en juegos de mesa en español”.

REALMENTE POTENCIANDO CONVERSACIONES

Si das un pequeño paneo por la cuenta de Instagram del proyecto, puedes toparte con una particular historia de un usuario que reseña como su relación llegó a su fin luego de jugar con el mazo de cartas de ‘Hablemos sin filtro’.

Al ser cuestionada al respecto, Montás sostiene que terminar la relación no es el enfoque, sino más bien, “darse cuenta”.

“El hecho de que se termine la relación no es el enfoque, pero que bueno que, durante una conversación, que quizás no se termine para siempre, te des cuenta que tus valores no están alineados con los de esa persona, o que quizás las cosas que pensabas importantes no lo son”, expresó.

ELEGIR LAS PREGUNTAS

El proceso para elegir las preguntas del juego fue todo un trabajo en equipo y de investigación que involucró amigos, allegados, familiares y consultas con otros juegos para dar el resultado perfecto.

“Para la edición de sobremesa si se está trabajando es escribiendo cada una de ellas. También el que es para niños no ha sido tan fácil pues he tenido de contactar profesoras y psicólogas, y consultar con ellas que pregunta no sería tan ‘tonta’ para ellos”, contó Montás.

DONDE ECONTRAR EL JUEGO

El juego está disponible por RD$850 pesos + imp en Farmacia Carol, Amazon, The Beauty Shop, Casa Diccia, Almacen.do.

