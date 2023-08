Hablemos de hombres: postergan el cuidado y reciben diagnósticos tardíos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿Los hombres son el sexo fuerte? La respuesta es sí cuando hablamos de fuerza física, pero cuando se trata de la salud y el bienestar en general las estadísticas muestran que en el 2021 la esperanza de vida en los hombres fue de 71.81 años menor que la mujer de 77.15 años.

Pueden correr más rápido, levantar más peso, pero es más probable que les afecten ciertas enfermedades que provocan que mueran más jóvenes que las mujeres. Las principales amenazas de la salud masculina son las afecciones del sistema cardiovascular, el cáncer de pulmón o de próstata, la diabetes tipo 2, la depresión y el suicidio.

El doctor David Samadi, especialista en cáncer de próstata y cirujano robótico, explica que “el buen estado de salud depende mucho de cada persona en particular; todos conocemos un hombre que se niega a ir al doctor, se salta los exámenes físicos anuales, come demasiados alimentos poco saludables, le cuesta hacer ejercicio o no duerme lo suficiente”.

A esto le añade la probabilidad de tener estilos de vida que, a la larga, ponen en riesgo su salud, como fumar, consumo excesivo de alcohol, el uso de drogas, una vida sedentaria y tener sobrepeso u obesidad.

¿Es posible que los caballeros vayan con menos frecuencia al médico cuando están sufriendo a nivel físico y mental, y que esto se traduce en peores resultados? “Sí, ese es el caso, los hombres tienen la mala costumbre de no cuidar su salud, esperan hasta estar tan enfermos que ya no tienen más remedio que ir al médico, y por eso muchas veces reciben diagnósticos tardíos para cosas que ya no son tratables”, así lo confirma el especialista en urología del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS).

“Las mujeres suelen tener un enfoque más pragmático y hacen múltiples preguntas detalladas. Si el paciente va solo, la consulta es mucho más breve que si lo acompaña su esposa o su novia, quienes por lo regular traen consigo una larga lista de preguntas”, particulariza el autor del libro Hablemos de Hombres.

Como director del programa de cirugías del Samadi-Homs-Robotic Institute del HOMS, centro que cuenta con certificación internacional de Accreditation Canada (ACI), recomienda empezar a practicar buenos hábitos de salud en la juventud, y no dejarlo para el final de la lista de pendientes.

Para Samadi, reconocido como uno de los mejores cirujanos oncológicos de próstata, “los hombres que suelen decir “no se arregla lo que no está roto”, tienen mayor probabilidad después de los cuarenta o cincuenta de ser diagnosticado con alguna enfermedad silenciosa la cual podría restarle varios años a su vida.

“Quizás se frustren o angustien al tener problemas en la intimidad y terminan recibiendo un diagnóstico de disfunción eréctil o niveles bajos de testosterona”, siendo esta una de las principales causas de visitas de muchos pacientes a su consultorio, detalla el médico.

Principales amenazas de la salud masculina

Las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardíacas, son responsables de más del 70% de todas las muertes anuales en el mundo. Los hombres que se toman el tiempo y la iniciativa de ser proactivos con su bienestar pueden por lo menos saber el diagnostico en una etapa temprana cuando son más tratables.

El término cardiopatía abarca las distintas afecciones del sistema cardiovascular, incluyendo enfermedad coronaria, arritmias cardiacas, insuficiencia cardiaca, las enfermedades de las válvulas cardíacas y la hipertensión arterial elevada.

Con relación al cáncer de próstata, Samadi quien ha efectuado más de 9,000 cirugías laparoscópicas robóticas en pacientes con cáncer en la próstata, vejiga y riñón, revela que todo hombre debe saber que el cáncer de próstata es el segundo más diagnosticado, después del cáncer de piel. Es importante hacerse estudios de rutina anuales.

Mientras que, el cáncer de pulmón tiene cerca del 90% de los casos relacionados con el tabaquismo, como principal causa. También se pueden ver afectados los que hacen trabajo metalúrgico, pintura, limpieza industrial, panadería, plomería, soldadura y albañilería.

Expone que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, mientras que la de tipo 2 sí, o al menos se puede manejar de forma eficaz por medio de nuevos hábitos.

Para finalizar, el doctor Samadi declara que, con relación a la depresión y el suicidio, los hombres son especialmente propenso a ambas. “Tienden a sufrir en silencio, a diferencia de las mujeres que comparten sus emociones y sentimientos”, puntualiza.

Sobre el doctor David Samadi

Es el director del Samadi-Homs-Robotic Institute del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), y puede ser localizado para una consulta telefónica gratuita al 809-399-0569. Cuenta con una amplia experiencia en urología y salud masculina y una tenaz dedicación al tratamiento compasivo y exitoso de cáncer de próstata.

Está calificado como uno de los mejores cirujanos oncológicos de próstata y junto a su equipo de profesionales ayuda a hombres de todas las edades a superar sus problemas urológicos con tecnología de punta y un mínimo de efectos secundarios.

Desarrolló la técnica quirúrgica SMART con el objetivo central de eliminar por completo la próstata cancerosa y simultáneamente mejorar la función sexual y evitar la incontinencia urinaria. Ha efectuado más de 9,000 cirugías laparoscópicas robóticas en pacientes con cáncer en la próstata, vejiga y riñón.

