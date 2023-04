Hablemos de autismo los 365 días del año

El día dos (02) de abril La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución ha designado como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Abril ha sido elegido por las familias, medios educativos, asociaciones, profesionales realizan campañas de sensibilización sobre el autismo. Cuyo único objetivo es el de promover la inclusión social de los autistas, apoyar a sus familias y brindar información sobre esta condición. –

Aunque científicamente, no hay manera de prevenir el Trastorno del Espectro Autista, si existen opciones de tratamiento, y el diagnóstico acompañado de la intervención temprana, pudieran ser la diferencia en nuestros niños (as). La Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2016, había identificado una tasa de 1 por cada 160 niños nacidos, luego en el 2022, se ha producido un incremento de 1 por cada 100 niños nacidos, y lo exponen de la siguiente manera: ¨Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrados cifras notablemente mayores. ¨

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de un trastorno complejo, del desarrollo cerebral; que se caracteriza básicamente:

En la dificultada en la comunicación

En la interacción social

Y por el interés a desarrollar en actividades específicas, de manera repetitivas. –

La pregunta por excelencia de los padres, a qué edad, pueden diagnosticar a mi hijo (a), con esta condición; la OMS, ha dicho que: ¨Detectar un trastorno del espectro autista es difícil durante los primeros 12 meses de vida, pero si es posible establecer un diagnóstico antes de que el niño (a) cumpla los dos años; estos e debe a su concentración en áreas de aprendizajes y ausencias en otras, entiéndase que responden a estímulos en donde presten mayor interés y por ende las desarrollen, rechazando así todo aquello que pueda ser objeto de distracción en su interés particular. Sin embargo, no es menos cierto que la intervención es útil a cualquier edad.

Como padres debemos observar todas y cada de las características que presenten nuestros hijos (as) y prestarles la debida atención y auxiliarnos de los profesionales que nos orienten y nos guíen como familias en este proceso, que nos cambia la vida a todos los miembros de la familia, no solo a quien padece el Trastorno del Espectro Autista (TEA), debemos asumir que la Condición es de todos, y esta manera unidos sobrepasamos el duelo.

Es por esto que debemos crear acciones que motiven a reflexionar sobre el autismo, actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana. Solicitando la creación de políticas públicas y planes de gobierno, que vayan en favor de las Personas con Autismo.

Todas las Personas con Autismo necesariamente le es indispensable el apoyo familiar, de su entorno (círculo social, comunidad, escuela y/o colegio), para poder alcanzar su máximo potencial. El tratamiento a seguir con cada de ellos es única e individual, ya que su evolución en el desarrollo de su aprendizaje estará estrictamente relacionado a la individualización de las estrategias y al plan de enseñanza que se lleve a cabo de manera particular con cada persona.

Es importante esclarecer que el diagnóstico no define a la persona, ni su potencial; este no es pronóstico, sin embargo, la intervención temprana si lo es. Es por esto que debemos de hablar, difundir, publicar, escribir, y hacer entender todo lo que se necesita saber sobre el Autismo, siempre apegado a las bases científicas, implantando esa empatía que tanto necesitamos, para sembrar la semilla de la inclusión e integración, a los fines de establecer Equidad entre las Personas con Autismo y las que no tienen la condición de Autismo.

