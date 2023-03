“Háblame de ti”, el nuevo sencillo de Toly Rod que lo mantiene al tope en la música

El joven intérprete de la música dominicana presenta su nuevo material, además de visitar el país para promover su nuevo material que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales

Toly Rod sigue en su camino de empoderamiento en la música con la entrega de su nuevo sencillo “Háblame de ti” que lo mantienen en la conquista del público que busca lo novedoso y esto lo hace el cantautor con una combinación de sonidos y letras que harán de este uno de los favoritos, disponible en todas las plataformas digitales, con una visualización de 1.3 millones de views.

La canción es una base de bachata fusionada con otros géneros más urbanos, la cual describe la reacción de un hombre que conoce a la mujer y se queda impregnado de su belleza. Es entonces cuando el querer conocer más sobre ella le llega a afectar el sueño, provocando que se motive a decirle “Háblame de ti”, y la única forma de poder recuperarse es lograr su amor.

Su pasión por la música despierta a la edad de once años cuando por primera vez toca una guitarra acústica, luego decide mudarse a la ciudad de New York donde estudió artes escénicas en The American Musical and Dramatic Academy (AMDA), siendo contratado en varias producciones musicales en esa ciudad, incluyendo el papel protagonista del musical “La Canción”, cuya música fue escrita por el gran Vico C.

Es entonces cuando decide enfocarse en su proyecto como solista, empieza a componer y escribir música original. Toly comienza colaborando con productores, compañías y artistas en diferentes proyectos con los cuales adquiere experiencia y conocimiento en la industria de la música.

Para el cantante logró lanzar su primer álbum titulado “Ahora” en el año 2021, en el cual se promocionaron los temas “Bikini” y “En secreto”, logrando una buena reacción del público. Toly Rod se encuentra promocionando su segundo álbum “Noches de insomnio”, del mismo se desprende el tema “Háblame de ti” de su nuevo álbum “ Noches de Insonio” que el público ya puede disfrutar.

Toly es un joven dominicano con el potencial de llevar su música al nivel global, con el que rompe todas las tradiciones mediante la difusión de sus canciones con influencias del R&B de los 60s y 70s, armonías de jazz y otros géneros.

