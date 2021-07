Habitantes de Jánico rechazan construcción presa de Las Placetas; marchan pacíficamente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JANICO, Santiago. – Empoderados de su experiencia vivida y ante lo que podría ser el golpe mortal que cercene sus proyectos ambientales de los que ya reciben frutos, residentes en esta zona de la sierra dijeron no a la construcción de la presa de Las Placetas, cuya construcción el gobierno ya ha iniciado sin los pasos que la ley establece deben agotarse previamente.

Tras una marcha pacífica que recorrió algunas calles del centro de esta población, cientos se dieron cita en torno al parque central de aquí, donde recibieron distintas arengas, entre las cuales resaltaron las alocuciones del Alcalde Municipal Hilario Fernández, el padre Rogelio Cruz, y la nativa de Juncalito Llaniris Espinal, cuyas palabras estremecieron toda la localidad y dieron nuevos bríos a la lucha emprendida.

HILARIO FERNANDEZ, ALCALDE DEL MUNICIPIO

La queja más amarga del porque no se debe permitir que se represen nueva vez los ríos Bao y Jagua, la externo el Alcalde Hilario Fernández, al recordar que aún se pagan las consecuencias de la construcción en tierras del municipio de la presa de Tavera, de la que dijo no han recibido absolutamente nada a cambio, solo daños, solo perjuicios.

“Y las comunidades que esa presa aparto (aisló) no tienen agua potable hace más de años, no tienen tendido eléctrico y nunca jamás carreteras”, sentencio

Denuncio que se llevaron (con la presa de Tavera) el acueducto de la zona y desde 1982 cuando se inauguró la presa de Bao, están sufriendo problemas por falta de agua. “Y nos quieren quitar en plena cabecera el rio Bao y hacerlo desde la cuenca significa, secarlo totalmente que no nos vengan con cuento. Juan Bobo murió hace mucho y Pedro Animal lo hizo tiempo después y nosotros los Janiqueros inteligentes estamos esquivos para defender nuestros intereses, nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas”.

LLANIRIS ESPINAL, DE FUNDETROP

La serrana Llaniris Espinal deploro que sin consultar con la población desde 2007 se han venido realizando trabajos a espaldas de todos los serranos, sin que se sepa nunca que se han llevado de la sierra ni cuáles son sus proyectos.

Además de no poseer estudios de impacto ambiental, están trabajando en las cuencas donde no se construyen presas. “La biodiversidad, los ecosistemas se afectan y nos preguntamos cómo es posible que tantas especies desaparezcan por la ambición del hombre, eso no es justo”.

Denuncio que la segunda fuente de ingresos de la zona sierra es el turismo interno, sus balnearios y estos van a desaparecer si se les permite hacer esas presas en las cuencas de los ríos Bao y Jagua. “Le queremos decir al presidente Luis Abinader que la sierra no ha pedido presa, que nosotros somos un país que por nuestro clima podemos producir energía solar o energía eólica, que no tienen que afectar nuestras montañas. Decirle al presidente Abinader que, si alguien quiere sacarse la lotería sin haber jugado, que la construcción de esta presa no será ese premio”, expreso

Agrego que no es factible invertir 51 mil millones en esa obra en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, que es necesario analizar eso a tiempo. “No es por carretera que nos venderemos, no es por migajas que abrazaremos sus compromisos, esa presa no va en nuestras montañas. La sierra tiene que levantarse porque aquí hay hombres y mujeres y no es verdad que los gobiernos pueden hacer lo que quieren si las comunidades no se lo permiten” sentencio.

PADRE ROGELIO CRUZ

El símbolo del activismo ambiental que es el padre Rogelio Cruz, fue invitado a expresar unas palabras y prefirió bendecir la manifestación y extenderles unas recomendaciones a las comunidades en lucha, a fin de lograr los objetivos trazados.

Destaco que esto se pudo haber evitado (las protestas) construyendo las soluciones junto a las comunidades, no tratando de imponérselas ni trayéndoles soluciones donde ellos no han tenido participación alguna.

“El recurso más preciado de estas comunidades es el agua y no es trayéndoles soluciones como se va a solucionar problema alguna es buscar junto a la comunidad.

Las comunidades serranas deben unificarse en torno a ese objetivo, salvar el recurso agua, sin que les impongan decisiones foráneas”, expreso.

Aconsejo a los serranos en lucha, documentar todas las violaciones cometidas por los distintos gobiernos, a fin de elaborar un expediente diáfano.

