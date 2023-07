Habeas Corpus a control por el guardián de la Constitución

A modo de introducción, es necesario establecer al lector de que sin duda alguna esta es una sentencia donde se reafirma la importancia del cuarto poder del Estado, como diría el catedrático Guido Águila Grado en Chile, aunque muchos son del criterio de que los poderes clásicos no son jerarquizados, entre ellos el maestro Eduardo Jorge Prats, al menos en otras coordenadas jurídicas consideran el particular.

Sin embargo, es necesario establecer de que el lector podrá conocer la importancia del principio de autonomía procesal y que en mi caso particular estoy de acuerdo con el voto salvado de la sentencia analizada al respecto por lo que avanzado en la cuestión y para disipar las ansias en el trayecto de la lectura.

Para empezar, debo decir que la sentencia analizada donde se rechazó una revisión de sentencia de decisiones jurisdiccional, que declaró la incompetencia del Tribunal Constitucional para conocer sobre la revisión de sentencia en materia de habeas corpus.

Puesto que, según la mayoría que voto a favor de la sentencia de una acción que buscaba el control constitucional de una decisión que acogió una solicitud habeas corpus; partiendo de las acciones que deniegan la libertad del solicitante, en razón del mismo no se le ha colocado la inscripción del impedimento de salida del país a pesar de que cumplió con el pago de la garantía económica como medida de coerción.

Sin embargo, lo que ocupa este análisis es lograr fines didácticos y de acciones de los litigantes para ayudar a que ese voto salvado logre el cambio de presente en la mayoría del Tribunal Constitucional; en razón de que estamos enfrente a que, en el futuro inmediato, se podrá llevar la discusión del rechazo de una solicitud Habeas Corpus al órgano de cierre en materia constitucional.

Es decir, que estamos frente a un posible cambio de precedente; en razón de que no solo se discutirá en el órgano de cierre en materia ordinario hablando del segundo grado de jurisdicción, que sería la corte de apelación por mandato del legislador en el 386 CPP; si no que utilizando las reglas del amparo como genero establecido en su Ley Orgánica 137-11, se podrá naturalmente ir al Tribunal Constitucional utilizando la acción directa de revisión de sentencias en materia de amparo ; con el carácter o reglas de este que dicho sea de paso es una de las acciones más utilizadas y falladas por el guardián de la Constitución.

Debo destacar que de esto ser posible tanto el primer grado como el segundo de jurisdicción al momento de avocarse a conocer una solitud de Habeas Corpus; tendrá más cuidado al rechazarla, partiendo de que ya su decisión no sería palabra de Dios y puede ser sometida a control constitucional y poder reparar de manera inmediata cualquier afectación específicamente al derecho de la libertad personal.

Es por ello, que la figura del principio de autonomía procesal el Tribunal Constitucional en dicha sentencia establece una definición que es la siguiente: “El principio de autonomía procesal consiste en la potestad que tienen los tribunales constitucionales para crear figuras procesales y procedimientos distintos a los previstos en la legislación” En este caso dicha figura permite que se pueda tener un mayor alcance en la tutela de la libertad personal y que sin duda el derecho a la libertad no este afectado por medidas que aunque sea legales estén revestidas del carácter irracional de la misma como en el caso particular.

Es por ello que si analizamos este conflicto surgido en la provincia Duarte y podemos observar que ocurre en otras partes del país como en la jurisdicción del Distrito Nacional, que se está dando aisladamente una afectación irracional a mi juicio del derecho de la libertad; partiendo que muchos imputados en la etapa intermedia en el conocimiento de la audiencia preliminar, son favorecidos con la variaciones de medida de coerción de prisión preventiva a las que refiere el legislador sobre el pago de una garantía económica, impedimento de salida del país y la presentación periódica.

De manera que, dictado el auto de apertura a juicio al procesado, la decisión que dicto el juez en cuanto a la modificación de la situación procesal del mismo no surte efecto “Es altamente ineficaz” En razón de que el Ministerio Público se niega a recibir el pago de la garantía y no asentar el impedimento de salida del país del justiciable, porque el imputado no tiene cedula de identidad y electoral.

Por lo que podemos advertir que tal cuestión, no es una falta atribuible al procesado, por lo que es irracional y de igual manera arbitraria que una persona no recupere su libertad por tal situación; lo mismo sucede cuando en el mismo momento procesal la garantía es impuesta bajo contrato de una compañía aseguradora; las cuales no otorgan el seguro por las mismas razones de falta de cedula de identidad.

Es en este sentido que un procedimiento interno de parte del Ministerio Público no puede ser un obstáculo para que un ser humano pueda recuperar su libertad bajo reglas e ir a sede de juicio a resolver si es culpable o inocente por lo que esto es un absurdo que una decisión de un juez instructor no surta los efectos para la cual fue dictada y que dicho sea de paso no pueda cumplirse la esencia del proceso penal, que los encartados asistan al llamo de la justicia en libertad tal como está diseñado.

Finalmente, la comunidad jurídica tiene una responsabilidad en estos casos es ser eco de decisiones como esta para que más litigantes la conozca y puedan contribuir con las acciones, para que la decisión que deniegue el rechazo de una solicitud de Habeas Corpus pueda llevarse hasta los jueces constitucionales y con ello evitar que en materia ordinaria tengan la última palabra, máxime al tratarse de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad que el cual considero que su afectación, trasversalmente afecta otros derechos fundamentales de lo que la Corte IDH denomina el núcleo duro de los derechos humanos.

Hagan el bien, sin mirar a quien un abrazo a todos.

Por: Luis Ernesto Cuevas Rosa

