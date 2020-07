HA CAIDO LA ELITE OSCURA Y PERVERSA

El ciudadano común de las naciones sin saberlo, está siendo testigo del más grande acontecimiento que ha vivido la humanidad en toda su historia. Un ejército de hombres y mujeres de todas las naciones del mundo e instituciones debidamente autorizadas desmontan las estructuras siniestras de una elite perversa, enferma, ritualista y asesina. Los mismos que desde hace más de dos centurias han quebrado nuestras libertades e instituciones democráticas de manera gradual poniéndolas al servicio de sus mentes enfermas, son los responsables de esta sociedad degradada, que ha reducido al ser humano a la bestialidad, confinando los sublimes sentimientos del amor verdadero, el progreso de nuestro espíritu y la verdad eterna a otrora realidad, sin participación ni protagonismo de ninguna especie.

Están sucediendo muchos acontecimientos trascendentales y tú no te enteras porque la prensa mundial es parte integrante de esta maldad. Lo había advertido en el pasado que el brazo justiciero de nuestro Creador caería implacable sobre esa raza de víboras. La industria del entretenimiento esta al descubierto, la pedofilia de los principales monarcas y todos sus súbditos es práctica habitual, nuestros niños ha sido su principal blanco de ataque.

La oligarquía financiera que domina la economía de las naciones está siendo desenmascarada, la casta de los políticos por igual. Nuestros niños están siendo rescatados de esas bestias salvajes que han dominado el mundo por mucho tiempo, pero les llegó la hora de recibir justicia. La realidad ha superado la ficción, los bebedores de sangre humana, en procura de su elixir de vida, “ salsa picante ”, los comedores de carne humana, prefiriendo las de los bebes, la de nuestros niños, se les acabo el tiempo. Prepárense para ver y oír la espantosa verdad que nos han ocultado en todo este tiempo.

Y no crean que Dominicana estará exenta de recibir el justo juicio del Eterno, porque abundan en la elite religiosa, política, empresarial, artística, financiera, intelectual, estos pedófilos satánicos que han sido capaces de vender sus almas por riquezas y poder. No se podrán esconder, toda la red ha sido desvelada, ya pronto se darán cuenta. Y si en su desesperación continúan inventando cada cosa para tratar de confundir y evitar ser descubiertos, les aseguro que será espantosa e inmisericorde la respuesta que recibirán, un poder de una estatura inimaginable es quien nos guía en esta cruzada libertaria, nuestro Padre Creador los vigila y no existe ejército que los cuide ni tecnología que los proteja. En cualquier mañana de estas amanecerá para el pueblo toda la verdad. Saben que no tienen escapatorias.

Que nuestro amado Padre Celestial nos de la fuerza y el coraje para ver y oír lo que hemos de ver y oír para liberarnos de la maldad que ha estado presente en nuestras vidas por tanto tiempo. Sé que así ha de ser, tiene que ser y será.

