H.E.R lanza su nuevo disco “Back of My Mind”, lleno de colaboraciones

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- H.E.R. ha publicado este lunes su nuevo álbum, “Back of My Mind”, un disco con 21 canciones que incluye colaboraciones con Chris Brown, Ty Dolla $ign, Lil Baby, Cordae y Bryson Tyller, entre otros.

Un disco de R&B en el que brilla la voz y la “versatilidad única” de H.E.R , según una nota de Sony Music.

“Está colección de canciones proviene de sentimientos y pensamientos que he tenido en el fondo de mi mente”. Así describe su nuevo trabajo H.E.R, que admite que se siente más cómoda utilizando su música para transmitir sus sentimientos. “Encuentro la libertad en ser sincera con mi expresión”, asegura.

La cantante estadounidense alcanzó la fama a principios de este año tras ganar dos premios Grammy: uno por su tema “I Can’t Breathe” y otro por su contribución en la canción “Better Than I imagined”, de Robert Glasper.

Además, se llevó el Óscar a la Mejor Canción Original de 2021 por su tema “Fight for You” de la película “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro”).

