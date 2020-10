Gwen Stefani y Blake Shelton están comprometidos

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La artista Gwen Stefani dio el si a Blake Shelton, y están comprometidos a cinco años de revelar su relación a la opinión pública.

Ambos intérpretes confirmaron la noticia este martes a través de sus redes sociales, y Blake escribió en su cuenta de Twitter “Hey, Gwen Stefani gracias por salvar mi 2020. ¡Y por el resto de mi vida. Te amo! ¡Escuché un SÍ!”, revelando la noticia a sus seguidores.

Con la misma publicación y por la misma vía Blake mostró la primera imagen de Gwen con su anillo de compromiso mientras compartían un beso.

La historia de amor de Gwen y Blake inició en 2014 cuando ambos fueron jueces del popular programa de concursos The Voice,y desde la séptima temporada del show el público fue testigos de que la química entre ambos músicos era más que evidente.

Hey @gwenstefani thanks for saving my 2020… And the rest of my life.. I love you. I heard a YES! pic.twitter.com/mAgbbUtSlx

— Blake Shelton (@blakeshelton) October 27, 2020