Guzmán Fermín revela nóminas de puntos de droga en RD ronda los RD$750,000 por mes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exjefe de la Policía Nacional, mayor general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, presentó este lunes lo que sería una radiografía de los puntos de drogas que, en sus propias palabras, son empresas criminales que pueden clasificarse en pequeñas, micros y grandes.

En ese tenor, el exjefe de la policía explicó que los puntos de drogas pequeños tienen un promedio de 14 empleados divididos en dos turnos y sus nóminas se aproxima a los 750 mil pesos mensuales.

“Si yo tengo 10 puntos de drogas que eso lo tiene cualquiera en un barrio, mensual son 7 millones 5000 mil pesos, cuando yo tengo 5 o 10 puntos que estoy manejando 5 o 7 millones mensual en nómina solamente ya ahí yo tengo que tener abogados para crear empresas legales”, Expuso.

Guzmán Fermín fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“El 87 % de los delitos que se cometen en República Dominicana tienen una vinculación directa o indirecta con el microtráfico de drogas, o sea los puntos de drogas en los barrios y que ocurrió, que hace más de dos años el presidente Abinader por mala asesoría eliminó la Dirección Central Antinarcóticos en la Policía”, criticó.

Sostuvo que incremento de la violencia y la delincuencia es gravísimo en la República Dominicana, sobre todo porque este pico tendría relación con el microtráfico de drogas.

Al hablar de la rueda de prensa que ofreció el presidente Luis Abinader en la Policía Nacional, consideró que fue un grave error del mandatario decir que iba a asumir el control y la supervisión de la lucha contra el crimen, porque con esto admite que su gestión ha sido un fracaso total en lo que a seguridad ciudadana se refiere.

Dijo que otro gran error del mandatario fue dirigirse a la Policía Nacional si quiere dedicar más atención al tema, en lugar de ir al Ministerio de Interior que es el organismo institucional que tiene la obligación de diseñar los planes y programas de seguridad preventiva.

Guzmán Fermín insistió que en el país no hay un plan de seguridad ciudadana, lo que ha generado que las actuales autoridades estén improvisando y cometiendo errores constantemente.

“¿Qué tiene que hacer el Estado para poder prever las causas de la delincuencia? Bajo el estudio de las ciencias sociales de la criminología, estudiar los fenómenos que están ocurriendo, no por percepción, no por encuestas, no por olfato, si no con las ciencias interdisciplinarias y como se hace, desde el Ministerio de Interior tener un plan integral”, expresó.

Tasa de homicidios

Guzmán Fermín declaró, además, que el jefe de Estado tiene asesores que le mienten para que él cometa el error de decir las mentiras más adelante, refiriéndose específicamente a la baja en la tasa de homicidios que presentaron las autoridades esta semana, la que ubicaron en 13.7 %.

“Lo que ha dicho el Gobierno para bajar esos índices de homicidios es que ha segmentado los tipos, de acuerdo a una resolución que se promulgó, en el año 2017, donde la tasa de que antes era todo tipo de homicidio, ahora lo diseccionan en cuatro categorías”, indicó.

Relacionado