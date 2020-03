Gutiérrez: “Las puertas del Mundial están a 90 minutos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Felicidad, esfuerzo, gratitud”, fueron palabras que utilizó el director técnico del equipo femenino de futbol dominicano, Diego Gutiérrez, luego que la selección nacional venciera 2-1 a Jamaica por los cuartos de final del Campeonato Premundial Femenino Sub-20 de Concacaf, partido celebrado este miércoles en el Estadio Panamericano de San Cristóbal.

“Vamos por más, esto no termina aquí, las puertas de un mundial están a 90 minutos”, apuntó Gutiérrez, domínico-venezolano.

Este viernes a partir de las 3:00 de la tarde, la República Dominicana jugará ante Estados Unidos el partido más importante en la historia del balompié dominicano, la semifinal del Campeonato Premundial Femenino Sub-20 de Concacaf 2020 y en la que está en juego la clasificación al Mundial de Costa Rica y Panamá 2020. Un partido sin precedentes para el fútbol nacional.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Las chicas han logrado la mayor hazaña en la historia del fútbol dominicano en cualquiera de sus categorías, en competencias para clubes, selecciones y sexo. Nunca antes algún representante del balompié quisqueyano había estado entre los mejores cuatro de Norte, Centroamérica y El Caribe.

“La felicidad me llena tanto que a veces las palabras no me pueden salir”, dijo el técnico.

Gutiérrez también mostró confianza en el conjunto para realizar una buena labor en el partido que jugarán contra el onceno de Estados Unidos y que se jugará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

De igual forma resaltó la eficacia del equipo que dirige, señalando que el triunfo no se debió a la casualidad “no es suerte, es trabajo, es constancia, es visión y ahí están los resultados”, a la vez que sugirió continuar impulsando el futbol femenino.

