Gutiérrez asegura que si gana abrirá posibilidad de negociar paz con el ELN

EL NUEVO DIARIO, BOGOTA.- El candidato presidencial colombiano Federico “Fico” Gutiérrez, del derechista Equipo por Colombia, aseguró este lunes que si gana las elecciones abrirá la posibilidad de negociar la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que anunció hoy que hará un cese el fuego unilateral durante los comicios.

“Mi propuesta es: dejen el cese al fuego indefinido y apenas ganemos la Presidencia, con ese cese al fuego unilateral e indefinido, nos sentamos a dialogar hacia dónde va Colombia”, dijo Gutiérrez, alcalde de Medellín entre 2016 y 2019.

Agregó que siempre estará “abierto al diálogo entendiendo que Colombia debe vivir en paz y tranquila”, aunque señaló que nunca se puede “renunciar a proteger a los colombianos”, por lo que insistió en que “el cese al fuego debe ser indefinido”.

El ELN declaró este lunes un cese al fuego unilateral desde el 25 de mayo al 3 de junio en toda Colombia “para que quienes deseen votar lo hagan en tranquilidad” en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

“Yo siempre recibo bien todo cese al fuego, porque significa que no existirán muertes, que no asesinarán más soldados, ni más policías, que no secuestrarán, que no extorsionarán como lo han hecho siempre”, indicó el candidato.

NEGOCIACIONES DE PAZ FALLIDAS

El actual Gobierno del presidente Iván Duque condicionó desde el principio la continuidad de los diálogos de paz con el ELN, iniciados por su antecesor Juan Manuel Santos, a que esa guerrilla renunciara a toda actividad criminal, entre ella el secuestro y dejara en libertad a todos sus cautivos.

En enero de 2019 (cinco meses después de la posesión de Duque), las puertas al diálogo se cerraron después de un atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos, entre ellos una ecuatoriana y más de 60 heridos.

Los diálogos de paz del Gobierno de Santos con el ELN comenzaron en 2017 en Quito, con el fin de acabar décadas de conflicto interno con el grupo guerrillero más grande del país después de la desmovilización de las FARC y luego fueron trasladados a La Habana donde se interrumpieron.

COMPROMISO CON EL ACUERDO CON LAS FARC

Por otra parte, “Fico” aseguró este lunes que en un eventual Gobierno suyo avanzará en el cumplimiento del acuerdo de paz que firmaron el anterior Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016 con el objetivo de beneficiar a las regiones.

“Daremos énfasis a la implementación del catastro rural multipropósito y a la formalización de tierras para avanzar hacia la meta de 7 millones de hectáreas formalizadas”, añadió.

Colombia acudirá el próximo 29 de mayo a elegir al sucesor de Duque en unas elecciones en las que el izquierdista Gustavo Petro se muestra como el favorito en las encuestas, que no le dan una victoria en primera vuelta, por lo que es probable que tenga que medirse con Gutiérrez en una segunda vuelta el 19 de junio.

