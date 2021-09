Guterres cree que las diferencias entre EEUU y China son “peligrosas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NACIONES UNIDAS.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo hoy que la confrontación entre Estados Unidos y China es algo “peligroso para el mundo” y que a pesar de las diferencias, hay áreas donde se pueden lograr acuerdos que lleven a una cooperación, en materias como las vacunas y el cambio climático.

En una entrevista con la CNN, dijo estar preocupado por la división que existe entre países con respecto a las vacunas, en vísperas de la Asamblea General de la ONU que comienza este lunes y que previsiblemente tendrá entre sus principales focos de interés la respuesta ante la pandemia.

“Tenemos dos divisiones con respecto a las vacunas: la primera se refiere al hecho de que el norte se ha hecho cargo de su población olvidándose del sur y el sur piensa que eso es terriblemente injusto, lo que aumenta la desconfianza hacia el norte”

Está luego la división entre EE.UU. y China. “Desde el principio de la pandemia he hablado con ambas partes. Y como he dicho, hay áreas donde no es posible un acuerdo, donde la confrontación es inevitable y los derechos humanos es una de ellas” y no es fácil sobrepasar esas diferencias, indicó.

“Hay un área en la que debería haber una cooperación efectiva, como es el cambio climático y hay otras en las que creo que una negociación seria es necesaria”, argumentó, para salir del escenario actual de dos países “totalmente enfrentados”, algo que es “peligroso para el mundo”.

Agregó que son dos escenarios contrapuestos en diversos temas como dos monedas dominantes, dos versiones sobre la inteligencia artificial, el mundo digital, dos estrategias militares conflictivas, dos estrategias globales diferentes.

“Creo que tenemos que evitar otra guerra fría. La vieja guerra fría era más fácil de manejar y eso está claro y ahora es más complejo”, afirmó el líder de la ONU.

Guterres considera que dos áreas donde podría haber esa negociación son la tecnología y el comercio, lo que a su juicio crearía “un ambiente de cooperación” y entonces sería posible lograr otros acuerdos.

También dijo que la situación para los países es más amenazante con las variantes que han surgido de la covid-19. “La variante delta fue una lección para muchos, incluido EE.UU”, indicó y esto es una lección de que hay que actuar rápidamente.

“Con el impacto que hemos visto en la economía global es algo que tenemos que evadir al costo que sea y creo que en las próximas dos semanas veremos un progreso”, afirmó y sostuvo que aunque hay signos de cooperación en los esfuerzos para enfrentar la pandemia los países debieron haberse unido antes con ese propósito.

“Seamos claros: esos esfuerzos llegan un poco tarde. La realidad aquí es que la comunidad internacional no se sentó en la misma mesa”, argumentó.

Sostuvo que hay “diferentes estrategias de diferentes países” lo que ha llevado a una situación “totalmente inaceptable”, de desigualdad con países como el suyo (Portugal) con el 80 % de su población vacunada mientras en países de África menos del dos por ciento ha tenido acceso a inocularse, indicó.

Relacionado