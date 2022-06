Gusti Fernández destrona a Hewett y pasa a la final en silla de ruedas Roland Garros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- El tenista en silla de ruedas argentino Gustavo Fernández, número 3 del ránking ITF, pasó a la final del Roland Garros al apear al vigente campeón y número 1, el británico Alfie Hewett, resarciéndose de paso de la derrota del pasado año, también en semifinales ante el mismo rival.

Fernández (Río Tercero, 1994) se medirá en la final al número dos del circuito masculino en silla de ruedas, la leyenda japonesa Shingo Kunieda (ex número 1 mundial).

El argentino, campeón ya de cinco grandes (Roland Garros en 2017 y 2019 y Australia en 2017 y 2018 y en Wimbledon en 2019), derrotó a Hewett por un contundente doble 6-1.

“Trato de aprovechar las oportunidades y he hecho un gran partido, los porcentajes era muy altos, con mucha regularidad. Eso ha frustrado al rival y me ha animado a mí”, detalló Gusti, al término del encuentro.

“He jugado partidos muy buenos pero creo que este es el más completo en general, porque los dos estábamos muy bien. Me he lucido más en otros partidos contra rivales que se han amilanado. Pero hoy el rival no lo ha hecho, ha jugado a un nivel muy alto. Cuando apreté, se vio que fue mucho mejor partido”, aseguró.

Fernández dijo estar “más contento por el juego que por llegar a una final”, pero avisó que “trabajo no ha terminado”, porque resta la final. “Este partido ya está atrás, queda mucho torneo por delante”, dijo.

Vencedor por última vez de Roland Garros en 2019, el tenista sudamericano se felicitó por llegar a una final de nuevo y se reconoció “muy emocionado”. “He trabajado mucho para conseguirlo. La gente no se da cuenta de cuánto trabajamos para ello”, agregó.

Respecto a su duelo ante Kunieda (38 años), pronosticó “un partido muy ajustado” en el que tendrá que estar “concentrado” en su juego y “dominar todo el partido”.

Kunieda “tiene algo especial de los grandes campeones que en los partidos importantes saca su mejor versión. Él sabe lo que yo voy a salir a buscar y yo también. Va a ser una final muy, muy dura”, cerró.

