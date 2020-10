Gustavo Sánchez prevé posible acuerdo entre PRM y FP para elegir presidente de la JCE y miembro del CNM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- «Dame el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura a mi (Fuerza del Pueblo) que yo voy a propiciar los votos que te faltan a ti (Partido Revolucionario Moderno) para elegir al presidente de la Junta», fue la expresión que destacó este viernes el diputado Gustavo Sánchez para prever un posible acuerdo entre partidos.

El diputado, militante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que existe la posibilidad de un acuerdo entre el PRM y la FP para seleccionar al miembro que debe ocupar la segunda mayoría en el CNM y para elegir al nuevo presidente de la JCE.

Sánchez externó estas expresiones en momentos en que el escenario político, específicamente en el Senado de la República, está enfocado en la elección de los nuevos miembros titulares y presidente de la Junta y en la lucha de los partidos FP y PLD sobre cuál ostenta la segunda mayoría en la Cámara Alta.

Es por esto que Sánchez aboga por un consenso en el que el PRM “haga acuerdos” con el PLD para elegir al presidente de la JCE y sus miembros.

«No pido que pongan como presidente a alguien que simpatice por el PLD, sólo queremos que tengan la nobleza de consensuar y consultar con nosotros para que esa Junta pudiera ser creíble», sentenció Sánchez.

El vocero en la Cámara Baja del partido morado insistió en que su pedimento «es un reclamo» para que «se cuente con la anuencia del PLD para elegir la nueva JCE» y puntualizó que tal aspecto constituye un motivo de seriedad porque quien será seleccionado, debe gerenciar los procesos electorales en el 2024.

En ese orden, Sánchez fue enfático al rechazar una posible elección de Román Jáquez como presidente de la JCE y expresó que, en caso de ser elegido, «él sería el presidente de la Junta del PRM o de la FP, pero no del PLD».

Asimismo, afirmó que Jáquez «no garantiza la credibilidad y la convivencia pacífica que demanda la JCE» y subrayó que el Senado debe buscar, ante todo, la credibilidad de los miembros del órgano electoral.

«Román Jáquez no garantiza la confianza del PLD», reiteró y puntualizó la necesidad de un consenso para que personalidades como Jáquez no sean tomadas en cuenta en las ternas que elaboran los senadores por no contar con la aprobación de los legisladores del PLD.

Estos rechazos de Sánchez son producto del enfrentamiento encabezado por el PLD y el Tribunal Superior Electoral (TSE) luego de los comicios municipales pasados en donde el organismo que dirige Jáquez, otorgó dos diputaciones al PRM que el PLD abrazaba como suyas.

Posterior a esto, dirigentes del Comité Político del PLD acusaron al magistrado Jáquez de inclinarse por los intereses del PRM para otorgar las diputaciones y llevaron el caso hasta el Tribunal Constitucional, donde se estudia actualmente.