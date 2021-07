Gustavo Sánchez pide disculpas a Wilson Camacho y Yeni Berenice por llamarles “lambones”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional, Gustavo Sánchez, pidió disculpas este miércoles a los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho tras ayer llamarles lambones por la investigación que llevan a cabo en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

A través de su cuenta de Twitter, el también vocero de los diputados del PLD reconoció que se dejó llevar de la indignación.

“No soy dado a los agravios personales y ayer confieso que la indignación me obnubiló y me pase con @YeniBerenice y @WilsonCamachoP a los quienes les pido disculpas”, expresó el legislador por la circunscripción No.3 del Distrito Nacional.

No soy dado a los agravios personales y ayer confieso que la indignación me obnubiló y me pase con @YeniBerenice y @WilsonCamachoP a los quienes les pido disculpas, pero hagan las cosas bien para que no llenen el país de odios. La sentencia mediática no es justicia

