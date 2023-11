Gustavo Sánchez: diputados del PLD y otros opositores no seguirán aprobando préstamos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado Gustavo Sánchez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que ni su partido ni la oposición están en disposición de aprobar más préstamos con lo que se procura seguir endeudando al país.

«Los préstamos pasan cuando el PRM logra traer, hasta en helicópteros, los diputados que tienen, pero no creo que haya condiciones porque ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo, ni la oposición están en disposición de seguirle dando un cheque al portador al gobierno para que solicite financiamientos, lo guarde en el Banco Central y sobre eso hace pagar intereses con eso simplemente para tener una balanza de pagos cómoda», advirtió mediante una nota de prensa enviada a los medios.

Sánchez sostuvo que no existe justificación alguna para más préstamos y el gobierno sabe que no cuenta con la aprobación del PLD ni de la oposición, que no tienen causa común con esa injusticia que significa seguir endeudando el país.

Sobre las encuestas publicadas de forma profusa en los actuales momentos, Gustavo Sánchez dijo que no cree que haya partido alguno que se sienta conforme con los resultados de las mismas.

«Hoy por hoy no creo que haya un solo miembro de partido que no esté sancionando las encuestas como método de presentación de candidaturas. En esas circunstancias no se valen las inconformidades», explicó.

Con respecto al PLD el congresista expresó que los lineamientos actuales son asumir los compromisos con la sociedad para que el PLD ocupe el lugar que le corresponde como primer partido de la oposición y competir por el retorno al poder.

«A eso estamos abocados y estamos terminando la selección de todas las candidaturas con las que vamos a competir por los cargos de elección popular desde regidurías, vocales, directores, alcaldes, diputados, senadores y el presidente de la República», informó.

Sánchez produjo sus declaraciones a periodistas del programa Despierta RD y su reseña recayó en la Secretaría de Comunicaciones del PLD a los medios de comunicación.