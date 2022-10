Gustavo Sánchez asegura sentirse preparado para optar por la senaduría del DN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez aseguró reunir las condiciones para optar por una senaduría, cuando concluya su periodo de 18 años como diputado para el 2024.

“Al terminar mi mandato en el 24 habré permanecido como diputado 18 años ininterrumpidos, habiendo logrado ser el único del PLD en lograr conquistar la dirección del bloque en 8 ocasiones, me siento en condiciones de dar el salto a la Senaduría del DN, y allá vamos. ÚNETE”, indicó el legislador través de un mensaje colgado en su cuenta de Twitter.

Al terminar mi mandato en el 24 habré permanecido como diputado 18 años ininterrumpido, habiendo logrado ser el único del PLD en lograr conquistar la dirección del bloque en 8 ocasiones, me siento en condiciones de dar el salto a la Senaduría del DN, y allá vamos. UNETE — Gustavo Sanchez (@GustavoSanchezq) October 27, 2022

En la misma red social, el exvocero de los peledeístas agradeció a aquellos que se manifestaron en su apoyo tras el anuncio de sus aspiraciones.

“Quiero agradecer a todos aquellos que le gusta mi propuesta de dar el salto al liderazgo en nuestra propuesta a la senaduría del DN, prometo no defraudarle, y a los que no le gusta, me comprometo a convencerles que se puede ir al servicio público para procurar el bien común”, indica la publicación de Sánchez.

Quiero agradecer a todos aquellos que le gusta mi propuesta de dar el salto al liderazgo en nuestra propuesta a la senaduría del DN, prometo no defraudarle, y a los que no le gusta, me comprometo a a convencerles que se puede ir al servicio publico para procurar el bien común — Gustavo Sanchez (@GustavoSanchezq) October 27, 2022

Relacionado