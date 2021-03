Gustavo Sánchez afirma Abel Martínez será el candidato presidencial del PLD en el 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ante la cámara baja, Gustavo Sánchez, vaticinó que el alcalde de Santiago de las Caballeros y miembro del Comité Político, Abel Martínez, será el próximo candidato a la presidencia de la República Dominicana por esa organización.

Al cuestionarle sobre si esta precandidatura no estaría a destiempo, cuando el presente gobierno no ha cumplido ni un año, el diputado dijo que “eso es cierto pero que no es menos cierto que los vientos soplan a esa dirección”.

Gustavo Sánchez, quien además salió electo en el alto organismo de dirección del PLD, dijo, de acuerdo a un comunicado, que a partir de la renovación de sus cuadros directivos, saldrán a las calles a promover las aspiraciones presidenciales de Abel, a quién además calificó como un dirigente con las cualidades necesarias para reagrupar muchos de los sectores y personalidades políticas que se han alejado del partido morado luego de la crisis interna que dio como resultado la salida del ex presidente Leonel Fernández.

Sobre este acontecimiento consideró que el mismo tuvo sus efectos negativos para que esa entidad no pudiera seguir al frente de los destinos del país, pero aseguró que en algún momento habrá que llegar a un punto de entendimiento, poniendo los intereses de la nación por encima de los particulares.

Sobre las renuncias de legisladores, alcaldes y regidores del PLD que se juramentan en la Fuerza del Pueblo, los calificó de “mentirosos a todos aquellos que utilizaron la marca PLD, para ganar una curul y luego abandonar la organización morada. ¿Quién engaña a quién?”, puntualizó.

Sobre los resultados del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, lo calificó de exitoso, agregando que en las elecciones internas del PLD imperó la democracia interna, y que una muestra de ellos fue el hecho de que “se rompiendo los vaticinios de que Rubén Bichara ganaría cómodamente la Secretaría General del partido”.

En su participación en el programa Los Defensores, que conducen los comunicadores Noemí Herrera, Nelson y Roberto Gómez que se difunde cada sábado por el canal 6, canal del Sol, el vocero de los diputados peledeístas, calificó la gestión de gobierno de Danilo Medina como una de las mejores de los últimos 20 años, señalando que las pruebas de eso están en cada rincón del país, especialmente en el campo.

En ese mismo sentido fue enfático en señalar que “el pueblo pedirá por aclamación que vuelva el PLD al poder, porque está demostrado que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha sabido gobernar este país frente a la crisis mundial y local de salud, con una mala administración pública”.