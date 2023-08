Gustavo Sánchez: Abel Martínez es el único que presenta una marcada intención de crecimiento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Gustavo Sánchez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional, aseguró que, de los candidatos a la Presidencia de la República que competirían en las próximas elecciones nacionales, Abel Martínez es el único que presenta una marcada intención de crecimiento por parte de las simpatías del electorado, lo que le garantizará el triunfo en las elecciones del 2024.

El miembro del Comité Político manifestó que, aunque un candidato tenga pocos puntos en las mediciones, puede marcar una tendencia y los números dicen que Abel Martínez está creciendo correctamente.

“Esa posición de crecimiento de Abel le puede llevar hasta donde sea necesario para ser valorada en las elecciones, reitero Abel Martínez es el único de los aspirantes que tiene una marcada intención de crecimiento”, precisó el también coordinador de campaña en el Distrito Nacional en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Afirmó que el PLD es la mejor estructura, organizada y marcadamente exitosa en todo el país lo que le garantiza el triunfo electoral; por lo que, independientemente de la posición que le otorguen las encuestas ese equipo está preparado para la reconquista del poder.

Al ser entrevistado en el programa El Día en torno a las alianzas electorales, el dirigente peledeísta reiteró que el PLD aún está en conversación con todas las organizaciones, que no están con el oficialismo, para concretar las candidaturas en todos los niveles, con miras a las elecciones del año 2024.

“No estoy hablando de negociación, se está conversando con todo aquel que no ha hecho acuerdo con el PRM. No hay nada concreto con nadie, para eso nosotros tenemos hasta el primero de octubre para decidir, entonces no hay por qué desesperarse. Hay que ver el escenario, hay que ver exactamente lo que más conviene al partido, hay que ver exactamente cuáles candidatos y potenciales figura nos genera mayor confianza”, agregó.

Señaló que, aunque algunas candidaturas están por definirse, el PLD no dejará “suelta” a ninguna y que a nivel de estructuras medias el partido todos los días está en las calles a nivel nacional, porque hay opciones que en que las candidaturas son uninominales, tanto en la alcaldía como en la senaduría.

Finalmente, exhortó a toda la ciudadanía a participar en la Marcha-Caravana que interpretando el sentimiento popular organiza el PLD y que encabezara Abel Martínez el día 13 de agosto partiendo Santiago para recorrer provincias del Cibao Central y al recorrido que hará el 19 de este mismo mes en los barrios de la Zurza, Capotillo, Simón Bolívar, 24 de Abril y Gualey de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional.

