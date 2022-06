Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en Colombia

Con 11 millones doscientos ochenta y un mil, trece votos, que representan el 50,44% de los electores, Gustavo Francisco Petro Urrego ganó la Presidencia de Colombia en segunda vuelta sobre su oponente Rodolfo Hernández quien obtuvo un 47.31%.

Petro es economista y ha sido Personero de Zipaquirá (1981-1984) una especie de Contralor Municipal, Concejal del mismo municipio (1984-1986) Diputado por Cundinamarca (1991-1994), Diputado por Bogotá (1998-2006), Senador (2006-2010) ha sido Alcalde Mayor de Bogotá (2012-2015) y Senador (2018-Actualidad).

Como se puede ver, Petro es un político bien experimentado en todos los niveles, sin embargo, esto casi nunca se menciona, ya que sus enemigos políticos solo se enfocan en decir que Petro fue guerrillero, miembro del M-19, en los años 70 aunque nunca mencionan lo arbitraria que era la Constitución de la República de 1886 (vigente hasta 1991) que fue la que permitió el Estado de Sitio que impuso el gobierno en 1977 para

lograr el fraude electoral mediante el cual resultó electo Misael Pastrana, verdadero motivo de la insurrección de Petro y del M-19.

Al ser el líder del Pacto Histórico en la actualidad, una coalición de partidos de izquierda y centroizquierda, causa terror y desconfianza en los sectores productivos de Colombia debido a que la izquierda en Latinoamérica no ha sido precisamente muy certera en sus políticas económicas ni en sus aportes a la democracia representativa, empezando por la vecina Venezuela, país que recientemente tuvo un gran éxodo de ciudadanos venezolanos

hacia Colombia a través de las fronteras terrestres debido a la hiperinflación y a la

polarización política.

En cuanto al miedo que se tiene de que Gustavo Petro se convierta en un tirano podemos afirmar que no es más que paranoia ya que Colombia cuenta con instituciones fuertes e independientes capaces de mantener el equilibrio de los poderes del Estado. La Corte Constitucional y los Tribunales en general son bastante autónomos y rígidos a la hora de imponer la ley, un ejemplo reciente fue la Orden de Arresto Domiciliario por 5 días y pago de multa de 15 salarios mínimos, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué contra el Presidente Constitucional Iván Duque, a principios de junio del presente año, debido a que éste había desacatado una decisión judicial de la Corte

Suprema de Justicia del año 2020 en la que se le ordenaba proteger el Parque Natural

Nacional Los Nevados.

Petro, a pesar de ser un presidente con legitimidad de origen suficiente para imponer su agenda de gobierno, ha hecho un llamado al dialogo desde la campaña, pero también en su primer discurso como Presidente Electo donde afirmó que no habrá persecución política sino dialogo con la oposición.

El Presidente Electo sabe que Colombia no necesita más confrontación sino paz y entendimiento, tal y como lo hizo Nelson Mandela hace

unos cuantos años en la República de Sudáfrica.

Recordemos que la República de Colombia vive una guerra interna prácticamente desde que asesinaron al líder Jorge Eliecer Gaitán en 1948, ese asesinato que muchos catalogan como un magnicidio, provocó la creación de guerrillas comunistas que a su vez provocaron la creación de guerrillas de derecha, las Autodefensas de los hermanos Castaño (AUC), mejor conocidas como grupos paramilitares que sumados al narcotráfico internacional sumergieron a Colombia en una guerra fratricida casi interminable y muy lamentable para los Colombianos y para todos los políticos que nos consideramos humanistas.

Por esta razón, el nuevo presidente de Colombia ha dicho que la suya será una política de paz y de hecho al designar a Álvaro Leyva Duran como Ministro de Relaciones Exteriores, lo demuestra, pues el Dr. Leyva ha estado muy comprometido desde 1980 con resolver el conflicto interno de Colombia por la vía pacifica negociada y así tuvo un rol muy activo en las negociaciones que se hicieron en La Habana, Cuba en el proceso de negociación con las FARC.

A pocos días de haber ganado las elecciones, 39 congresistas del Partido Conservador anunciaron su respaldo al nuevo gobierno pese a que todo apuntaba a que iban a ser de oposición “no seremos partido de oposición y declaramos nuestro respaldo a la agenda legislativa que proponga el gobierno que inicia y que convenga a los colombianos”.

Este acuerdo se concretó luego de una reunión del Presidente Petro con el Senador Carlos Andres Trujillo, Senador reelecto y segundo más votado del Partido Conservador. ¿Acaso no es esta una muestra clara de dialogo y capacidad de negociación política? De esta

manera Petro logra la mayoría absoluta en el Congreso que necesitaba para lograr todas sus reformas.

Hasta el momento, Petro ha dicho que su Política Exteriores será la confraternidad con todos los vecinos y dialogo permanente, lo cual implica una reapertura de las relaciones diplomáticas con la vecina Venezuela y a su vez renegociaciones entre algunos tratados bilaterales de Colombia con los Estados Unidos, país que cuenta con 7 bases militares dentro del territorio colombiano.

“Desarrollar el capitalismo para que se acabe el feudalismo” frase muy usada por Petro en cuanto a la reforma agraria que se propone hacer en un país donde existen grandes comunidades con latifundios impresionantes donde paralelamente existe un campesinado

muy empobrecido y sin tierras.

“Tener tierras productivas por tenerlas aun cuando estas no produzcan, en una sociedad con hambre eso no debe existir y eso no lo hace el

capitalismo, el capitalismo no deja tierras improductivas” afirmó el hoy presidente de

Colombia en una reciente entrevista.

En su primer discurso también afirmó: “nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia porque no se puede redistribuir sin producir” si Petro cumple su palabra, tampoco veremos las temidas expropiaciones de las empresas privadas que se le acusaban por adelantado desde antes de ganar las elecciones.

Hay algo muy importante que esperemos que el Presidente Petro siempre tenga en cuenta: Conforme al acto legislativo número 2 del 2015 con el cual se reformó el artículo 197 de la Constitución, nadie puede ser reelegido como Presidente de la República si ya ocupó el cargo en el pasado. Así que el Pacto Histórico tiene solo 4 años en la persona de Petro para lograr los cambios que prometieron, lo demás, estará por verse en otras elecciones.

En nuestra Misión de Observación vimos como una mujer visiblemente alegre marcó su voto por Petro, luego nos lo enseñó, lo besó, lo abrazó y lo depositó en la urna, eso es lo que significa Petro para Colombia: Esperanza.

Por: Juan Vargas

El autor es politólogo y se desempeña como Vicecónsul de la República Dominicana en

Venezuela, fue Observador Internacional de las Elecciones Presidenciales en Colombia

2022 a través de la delegación de la COPPPAL.

Relacionado