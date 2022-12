Gustavo Guzmán emplaza a directora de ONE a reconocer que le falló al país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El comunicador Gustavo Guzmán invitó a la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas, a admitir que le falló al presidente Luis Abinader y a la ciudadanía en la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.

“Miosotis Rivas, reconoce que le has fallado al país, a tu presidente Luis Abinader que te puso ahí, has hecho un trabajo inadecuado y por más que digas el censo no va a cumplir con los requisitos”, expuso.

Guzmán basó sus planteamientos en supuestos actos que podrían ser considerados irregularidades dentro del proceso de compra de las tabletas utilizadas por los empadronadores, además de recalcar los elementos que consideró debilidades del censo.

“La GCP habla de irregularidades, pero ellos no están mencionando cuáles son las irregularidades, la ONE dice que no tiene que comprar lo más barato, y eso verdad, pero yo quiero que ella me demuestre que los otros productos no tenían mejor calidad o igual calidad que los precios que ella compró”, apuntó.

“Al séptimo día no había etiquetas suficientes para censar”, citó Guzmán mientras conducía el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“La cartografía que usaron fue la de 2017, aunque le pusieron 2021, por eso las personas iban pensando que iban a censar una manzana y había diecisiete, esto demuestra que había una desorganización total del censo aparte de lo de las tabletas y todos los procesos que había”, indicó.

Señaló como otro dato que revela las deficiencias del censo es que “os edificios en un gran número no fueron levantados y que desmientan para que vayamos manzana por manzana”.

De igual forma, aseguró que una gran cantidad de los encargados de polígonos pensaban que iban a ser empadronadores, por tanto, no recibieron la formación adecuada.

Relacionado