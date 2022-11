Gustavo de Hostos lanzó producción con exitoso concierto en Hard Rock Café

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una vez más el crooner Gustavo de Hostos llevó a cabo un concierto de magnitudes extraordinarias a juzgar por la calidad musical exhibida durante su presentación en Hard Rock Café Santo Domingo donde presentó su primera producción discográfica titulada “Gustavo A. de Hostos: “¡Ven y Vuela Conmigo! ¡Come Fly With Me!” bajo la producción musical del reconocido pianista, arreglista y productor Corey Allen.

El concierto producido por Fernando Rodriguez de Mondesert de Jazz en Dominicana fue una oda a la buena música ya que Gustavo hizo un paseo por los estándares del jazz con su magistral voz y dominio escénico que es único en la escena local.

Durante la noche fueron notorios temas como “Come Fly With Me”, “Strangers in the Night”, “Fly me to the moon”, “Quizas, Quizas, Quizas”, “Solamente una vez”, “That´s Life”, “Ando”, “Just The Way you Look Tonight”, entre otras piezas de excepcional ejecución.

La banda que lo acompañó fue sencillamente formidable pues podía verse el virtusismo de los músicos que dieron mucho valor al momento por la armonía con la que cada instrumento fue ejecutado.

La banda estuvo compuesta por Sly de Moya – batería, Ernesto Núñez – bajo, Federico Méndez – guitarra, Rómulo Pavia – trompeta, Máximo Núñez -trompeta, Mattis Wroblewski – trombón, Leon Sladky – saxo alto, Eliazer Paniagua – Saxo barítono, Nayade Macea – saxo barítono y Corey Allen en la dirección musical y piano.

A Gustavo lo acompañaron las cantantes Benny Hiraldo y Gigi Mota en la interpretación de varias de las canciones, quienes supieron darle mayor valor al momento en el que la buena música alcanzó los niveles de excepción que el público esperaba.

Fueron muy bien recibidas las versiones en español de los temas “Come Fly With Me”, “Strangers in the Night”, “Moon River” y “Fly Me to the Moon”, en la que el mismo público se integró para un mayor disfrute.

