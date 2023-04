Gustavo de Hostos, anuncia gran concierto de Jazz «Los 3 Crooners»

El Crooner de Hostos compartirá escenario con Pavel Núñez y Phil Crosby Jr

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Gustavo de Hostos “El crooner”, se reafirma como un intérprete por excelencia de estándares de jazz y a la vez se proyecta como el más activo de la escena local pues vive reinventándose con propuestas que le mantienen vigente y que agregan valor a su carrera.

Su próximo proyecto de la mano de Fernando Rodríguez de Mondesert, es un concierto en Hard Rock Café Santo Domingo para el 18 de mayo, llamado “Los 3 Crooners”, un encuentro que reúne l ganador del premio Emmy, Pavel Núñez, el norteamericano Phil Crosby Jr. y al mismo Gustavo de Hostos. Información en el 829-269-5522.

Esto promete ser una noche fascinante en la que el Jazz alcanzará su nota más alta para aquellos que quieran disfrutar de la buena música sin fecha de expiración, con canciones del “Great American Songbook”, tanto en Inglés como Español.

“Nuestro concierto del 18 de mayo promete una experiencia sensorial extraordinaria y será así porque la calidad de lo que esa noche se pondrá en escena será proverbial y diferente dado que tanto Pavel como Phil y un servidor somos amantes y cultivadores de una música que perdura como es el Jazz”, expresa “El crooner” de Hostos.

Además de la presencia de estos tres grandes intérpretes en una noche donde el Jazz será protagonista, también se cuenta con un director musical multipremiado como Corey Allen, quien es un reconocido pianista, arreglista y productor, por lo que la armonía de la banda que estará en escena bajo su tutela será sublime.

Gustavo de Hostos además de los estándares del jazz, también cantará canciones de su producción “¡Ven y Vuela Conmigo! ¡Come Fly With Me!”, lanzada el 10 de noviembre del pasado año.

Asimismo, Pavel Núñez, el cantautor por excelencia de su generación, hará lo propio aderezando su presentación con las canciones que lo han llevado a tener 4 nominaciones al premio Grammy.

De su lado Phil Crosby Jr. promete una presentación magistral ya que es un vocalista y líder de bandas de jazz que le han permitido aquilatar una carrera de excepción. Hay que recordar que también es nieto del legendario cantante de jazz Bing Crosby, primer crooner de la historia.

Título: Gustavo A. De Hostos: Los Tres Crooners

Fecha: Jueves 18 de mayo

Hora: 8:00pm

Lugar: Hard Rock Café

Dirección: Blue Mall en Santo Domingo

Entrada General: RD$500.00p/p

VIP: RD$1,500.00p/p – Mesa Reservada

Special Guest: RD$2,500.00p/p – Mesa Premium Reservada + CD – Gustavo de Hostos: ¡Ven y Vuela Conmigo! Come Fly With Me!

Boletas a la venta: Emely Hernández 829-269-5522

