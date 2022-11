Gustavo A. de Hostos lanza su álbum “¡Ven y Vuela Conmigo! ¡Come Fly With Me!” en Hard Rock Café

Comparte esta noticia

Será acompañado por la Corey Allen Little Big Band, el 10 de noviembre, para un concierto donde presenta dicha placa musical

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Gustavo A. de Hostos vuelve al Hard Rock Café Santo Domingo de Blue Mall para lanzar el 10 de noviembre su primera producción discográfica con un concierto magistral, de la mano del reconocido pianista, arreglista y productor Corey Allen, a partir de las 9:00 de la noche y producción de Fernando Rodríguez de Mondesert.

De esta manera el “Crooner” además de complacer las constantes peticiones que ha recibido de regresar a la principal sala de conciertos de la ciudad, lanza su primer álbum el cual ha titulado “Gustavo A. de Hostos: “¡Ven y Vuela Conmigo! ¡Come Fly With Me!”.

“Ha llegado el gran momento de presentar mi primer álbum después de varios años de preparación y trabajo tesonero, en el cual se podrá disfrutar de una propuesta al más alto nivel, hecha con todo el cariño, pasión y empeño que me caracteriza”, expresa Gustavo A. De Hostos.

Durante el concierto de lanzamiento del 10 de noviembre en Hard Rock Café, contará con la participación además de las vocalistas Benny Hiraldo y Gigi Mota, matizando con sus trepidantes voces, una velada que promete ser memorable.

Sobre el álbum “¡Ven y Vuela Conmigo! ¡Come Fly With Me!”

Este álbum presenta al oyente una selección muy especial de diez temas y tres adicionales (bonus tracks), que el carismático Gustavo ha cantado a familiares y amigos, en inglés y en español, expresando así su gran amor por los estándares de la música jazz y la música popular latina.

Canciones entregadas con sobresalientes arreglos del renombrado pianista, arreglista y productor Corey Allen, buscarán tocar las fibras más sensibles del alma.

En esta apuesta Allen, saca lo mejor de Gustavo, como vocalista de gran presencia escénica, denotando en cada pieza las emociones de su gran querer y respeto por esta música.

Gustavo A. de Hostos: Come Fly With Me! promete ser un concierto y una producción discográfica bien acogida, disfrutada y ovacionada por el público que asista a su lanzamiento.

Título: Gustavo A. de Hostos: Come Fly With Me!

Fecha: Jueves 10 de Noviembre

Hora: 8:00pm

Lugar: Hard Rock Café

Dirección: Blue Mall en Santo Domingo

Entrada General: RD$500.00p/p

VIP: RD$1,000.00p/p – Mesa Reservada

Special Guest: RD$2,500.00p/p – Mesa Reservada

Boletas a la venta: 829-729-1520 y 809-621-8888 con Marllury

