Guns N Roses el 11 de abril por primer vez en República Dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La legendaria agrupación de rock Guns N Roses se presentará por primera vez en República Dominicana el próximo 11 de abril, según anunció la cuenta de Instagram de la empresa SD Concert de Saymon Díaz.

Axl Rose, Slash, Duff McKagan y los demás miembros tendrán un concierto histórico en Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana en lo que será el cierre de la Semana Santa.

Temas como “Sweet child o’ mine”, “November rain” , “Don’t cry” , “Paradise city”, “Welcome to the jungle”, “You could be mine” y “Estranged”, las cuales forman parte del cancionero de la historia del rock mundial, podrán ser escuchadas en la noche del encuentro entre los fanáticos y el grupo.

La banda estadounidense iniciará en marzo su gira por latinoamérica, siendo Ciudad de México el primer lugar confirmado para el día 14, seguido por San José, Costa Rica para el día 18.

Otros lugares donde están es en Ecuador el 21 de marzo, Perú el 27 y Argentina para el 29.

En abril arrancan el día 3 en Sao Paolo, Brasil; mientras que el día 5 le toca la capital de Colombia.

