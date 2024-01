Guillermo Moreno: Voy al Senado a legislar, representar y fiscalizar en serio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En la proclamación de su candidatura a la Senaduría del Distrito Nacional, Guillermo Moreno afirmó se trataba de un acto de mucha significación porque se estaba ratificando y sellando, con acero, el Acuerdo Electoral entre el PRM y Alianza País.

Guillermo expresó que va al congreso para ser un Senador en serio. “A legislar en serio. A fiscalizar en serio, para que de verdad haya un equilibrio y división de poderes. A representar en serio a una ciudadanía muchas veces huérfana de voz y de representación. Vamos, pues al Congreso, lo repito, a ser un Senador en serio.”

Guillermo Moreno, reconoció la labor realizada por la actual Senadora del Distrito Nacional, la Lic. Faride Raful, y consideró que “Faride es un orgullo para la mujer, para la juventud, para la política y para el perremeismo más auténtico.”

Guillermo Moreno afirmó que Alianza País decidió apoyar al presidente Luis Abinader, “por sus más de tres años de gestión, en los cuales, como pocas veces en nuestra historia, un presidente se ha comprometido con la transparencia, con la honestidad y con la institucionalidad democrática. Y esas no son palabras, sino hechos que están ahí en la conciencia del pueblo dominicano.”

Guillermo Moreno aseguró que Alianza País apoya los próximos 4 años de Luis Abinader, “para profundizar el cambio. Para que haya más calidad en la educación. Más salud y más seguridad social. Más empleo y mejores salarios para los trabajadores. Más apoyo para las MiPymes. Más oportunidades para nuestros jóvenes Más oportunidades para las mujeres y más protección contra la violencia que se ejerce sobre ellas.”

También, continuo Moreno, “para que haya más seguridad ciudadana frente al crimen y protección para el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Más protección para nuestras cordilleras y ríos y el medio ambiente en general. Para que impulse la titulación de los barrios pobres y populosos de la capital. A eso es que vamos al Congreso: a hacer avanzar el cambio.”

Guillermo apuntó que, para profundizar el cambio, primero hay que ganar y así cortar toda posibilidad de que pueda volver el retroceso. Y dijo a seguidas: “les puedo asegurar que el partido Estado, ahora convertido en una serpiente de dos cabezas, que sometieron a su control el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, esos no volverán. Los que se asociaron a Odebrecht para cometer los más burdos actos de corrupción, esos no volverán. Los que se montaron en los Tucanos, los de la Sun Land, los que hicieron fundaciones en base a comisiones de los contratistas del Estado, esos no volverán.”

Moreno concluyó diciendo: “Y óiganlo bien: no volverán porque vamos a ganar en la Presidencia de la República y en la Senaduría del Distrito Nacional. No volverán porque Luis Abinader continuará en el Palacio Nacional para garantizar más democracia, más participación, más transparencia, más institucionalidad.”