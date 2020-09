Guillermo Moreno cree Miriam Germán no debe inhibirse en el caso Odebrecht

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Guillermo Moreno, pasado candidato presidencial y presidente del Partido Alianza País, expresó ayer que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, no debe inhibirse ante el caso Odebrecht, sino dar un paso al frente, recabar los medios de prueba y desmontar las “trampas procesales” dejadas por pasadas autoridades con la intención de “garantizar impunidad” de infracciones no incluidas, obras no investigadas y responsables no perseguidos penalmente.

En tal sentido, manifestó que la ciudadanía espera que Germán Brito asuma su liderazgo judicial “bien ganado y reconocido por todos”, para ampliar y completar la investigación y persecución penal en el caso Odebrecht. Su deseo es que los autores sean “enjuiciados sin importar si son expresidentes, exlegisladores o exministros”.

“Respeto la decisión de Miriam Germán de inhibirse, pero no la comparto. Es cierto que la ley exige a los miembros del Ministerio Público “objetividad”, en el sentido de que no desnaturalice los medios de prueba, ni ignoren u oculten las que puedan favorecer al imputado, lo que se complementa con la obligación de obtenerlos por vías legales. Pero distinto al juez, en el proceso penal, el Ministerio Público es una parte, es parcial, toma partido contra el acusado, en fin, es su acusador”, expresó.

La magistrada Germán Brito anunció su decisión de inhibirse en el referido caso, pero dijo que otros fiscales seguirán el expediente hasta llevarlo a sus últimas consecuencias.

Moreno definió a la procuradora como “una mujer siempre erguida y valiente frente al poder, que expresa su compromiso social impartiendo justicia, restituyendo derechos al desvalido y deshaciendo los nudos de la arbitrariedad; y que justamente por esas características el pueblo la reclamó para dirigir el Ministerio Público”.

“Solo una fuerte voluntad y determinación simbolizada en el liderazgo judicial de Miriam Germán puede constituirse en el contrapeso necesario frente a un Poder Judicial infectado a todos los niveles por muchos jueces con compromisos con el poder político que también está siendo juzgado en el caso Odebrecht”, añadió para concluir.-