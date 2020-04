Guillermo Moreno: “coronavirus no cede y crisis económico-social avanza”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato presidencial por Alianza País expresó este miércoles que la pandemia del Coronavirus (COVID-19) no está cediendo, mientras que al mismo tiempo se avanza sin pausa hacia una crisis económico-social en el país.

Guillermo Moreno manifestó que el estado de indefensión y desesperación en el que se encuentra ahora mismo la población de San Francisco de Macorís y otras comunidades del país, se debe, como ha manifestado el Padre Moncho de la diócesis de esa ciudad, al hecho de que “en SFM no hay desde hace rato, un sistema de salud que garantice seguridad a los pobres, pues desde mucho antes del COVID-19, nuestro hospital, con un equipo de médicos dignos y entregados tienen que hacer de tripa corazón”.

Moreno señaló la ineficiencia del gobierno en no disponer los recursos materiales enfrentar la pandemia, de no proveer los equipos indispensables para la atención, en no organizar los centros de atención a tiempo para el examen de los sospechosos de contagio y la para administración rápida de la prueba, así como no haber dispuesto a tiempo y de forma adecuada los recintos necesarios para el aislamiento de los que se compruebe hayan contraído el coronavirus”.

Guillermo Moreno expreso que en el país, a la par de la crisis sanitaria se avecina una crisis económico social ya que resulta evidente la desesperación por hambre y el recorte de ingresos que han sufrido los hogares por trabajadores que acatando el llamado se han dispuesto a quedarse en sus hogares.

“Estamos ante un grave problema sanitario, de cierre de empresas, de millones de desempleados informales y formales, de hambre…este cuadro requiere decisiones firmes y de mucha voluntad política”

El candidato presidencial reafirmó la propuesta de Alianza País de reestructurar el Presupuesto General para adaptarlo a una Economía de Emergencia Nacional que priorice el gasto público principalmente a la salud, la producción, la generación de empleo y la alimentación de la población.

