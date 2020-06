Guillermo Moreno: actual modelo económico es el causante de la baja calidad en educación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País (ALPAIS), expresó este viernes que la educación dominicana necesita cambiar de paradigma para orientarla hacia la búsqueda de la calidad, ya que la baja eficacia en la enseñanza se debe al modelo económico imperante en el país.

“Para resolver el problema de la baja calidad de la educación dominicana hay que asumir una perspectiva que toque el fondo. ¿Para qué se necesita este el actual modelo económico de educación de calidad, si todos los años exhibe un crecimiento con las más bajas calificaciones en calidad educativa? ”, manifestó Moreno.

Asimismo, el candidato de ALPAÍS indicó que la educación dominicana solo tendrá el sitial que le corresponde cuando se cambie el actual modelo de crecimiento macroeconómico y se asuma un real modelo de desarrollo que requiera de hombres y mujeres con una preparación técnica y profesional de calidad para agregarle valor a la producción, como plantea Alianza País al impulsar un modelo de desarrollo productivo.

Moreno, que estuvo acompañado por Wellington Martínez y José Horacio López, participó junto a un equipo de su partido del diálogo virtual organizado por Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), con el objetivo de evaluar las políticas educativas del país en estos últimos años y presentar las visiones de ALPAIS sobre el tema.

El equipo de Alianza País también valoró como fracaso la iniciativa del Gobierno actual en el marco de la “República Digital”, señalando que la pandemia del COVID-19 ha puesto al desnudo cómo una franja importante de la población escolar inscrita en el sector público, no sólo no contaba con los equipos necesarios, sino además que no se realizó la preparación tanto de alumnos, como de profesores para el uso de estas herramientas.

El postulante a la presidencia agradeció el espacio abierto por EDUCA para plantear las reflexiones de Alianza País sobre estos temas e invitó a ampliar sobre los mismos en la web www.guillermo2020.do.

Iguamente, expresó que aboga por una educación centrada en las competencias de comunicación, con el dominio de la lengua hablada y escrita , del desarrollo del pensamiento lógico, a través de las matemáticas, para desarrollar la criticidad y la creatividad en los estudiantes así como valores éticos y democráticos que construyan ciudadanía en nuestros estudiantes.

