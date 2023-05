Guillermo Gómez llama sinvergüenza a Ceara Hatton por querer ensuciar su nombre y el de Jorge Mera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Guillermo Gómez llamó este jueves “sinvergüenza y cobarde” al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, por “querer ensuciar” su nombre y el del asesinado Orlando Jorge Mera con sus declaraciones.

Durante un contacto telefónico en el programa “Hoy Mismo”, Gómez aseguró que el actual ministro de Medio Ambiente es un irresponsable al no mencionar su nombre cuando denunció que en esa entidad había un periodista que tenía una nómina de un millón de pesos.

“Este sinvergüenza de Miguel Ceara, este irresponsable, debió haber mencionado mi nombre, era de mí que se refería, disque que yo cobraba en una nómina de Medio Ambiente, este sinvergüenza que sabe muy bien que esto es falso”, manifestó.

De igual forma, aclaró que él le sugirió a Jorge Mera que nombrara a todos sus compañeros que trabajaron con él para llevar al poder al presidente Luis Abinader y al Gobierno, algo, que según dijo lo ha recomendado desde su programa Aeromundo “a todos los perremeístas que tienen que nombrar a los perremeístas”.

Asimismo, reafirmó que al mismo Ceara Hatto le ha dicho que trabaje por los perremeístas, pero que lo que ha hecho es cancelarlos desde que llegó a Medio Ambiente.

“Botando a los pobres y ahora dice que Guillermo Gómez, no se atrevió a mencionar mi nombre, porque es un cobarde, dice que tengo una nómina yo, queriendo ensuciar mi nombre. Él quiere ensuciar una gestión honesta de un dominicano que se comprometió en el ejercicio político con decencia y con responsabilidad y hoy quiere ensuciar una gestión que hoy todos reconocen, Orlando trabajó para el país, para su partido y para su presidente y este sinvergüenza (Ceara Hatton) trabaja, ustedes saben para quién, para los contrarios”, manifestó.

En ese sentido, el periodista reveló que la director de Recursos Humanos, quien está botando los perremeístas, es miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Por eso este irresponsable (Ceara Hatton) no merece el apoyo de ningún perremeístas, los perremeístas tenemos que rechazarlo, tenemos que decirle a gente tan irresponsable como este que no hay un paso atrás, que no lo queremos”, enfatizó.

Tras indicar que Alfredo Pacheco, Eduardo- Yayo- Sanz Lovatón, José Ignacio Paliza y otros líderes del PRD no están de acuerdo con Ceara Hatton, dijo que él debería de renunciar de su cargo.

Relacionado