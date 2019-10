Guillermo Caram: “Crecimiento económico gobiernos del PLD no ha resuelto ningún problema básico a la sociedad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ex gobernador del Banco Central, ingeniero Guillermo Caram, afirmó que el crecimiento económico que ha experimentado el país en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no ha resuelto ninguno de los problemas básicos que sufre la sociedad dominicana, debido a que el mismo ha estado basado en el endeudamiento externo e interno y no basado en el desarrollo de las fuerzas productivas del país.

Al ser entrevistado por Andrés Matos y Gregory Caymares en el programa Periodismo y Sociedad, producido en el Canal 6, el también presidente de la Comisión Técnica del Partido Reformista Socialcristiano (PRSC), resaltó que hoy gran parte de la sociedad dominicana ha tenido que acudir a la seguridad privada para sus viviendas o empresas, las familias y los empresarios comerciantes están obligados a dotarse de una planta eléctrica alternativa, el transporte es una calamidad, el desempleo crece en porcentaje cada día, etc., etc. .

Dijo que la economía dominicana es endémicamente deficitaria, ya que hasta el presupuesto de cada año se calcula con notables déficits que son cubiertos por el endeudamiento previamente calculado, teniendo el país que pagar tasas altas que afectan la inversión de capital en el desarrollo del pueblo.

Vaticinó que el gobierno que surja del próximo torneo electoral se verá obligado a tomar medidas de ajustes fuertes, debido a que tendrá que cargar con una responsabilidad del pago de intereses y capital de la deuda del país, deberá corregir las deficiencias endémicas del presupuesto nacional, lo que espera que sea sin mayores traumas para la población, para lo que pide imitar al presidente Joaquín Balaguer, quien tomaba esas necesarias decisiones con prudencia, pensando en la tranquilidad y la protección del fortalecimiento de la economía dominicana.

Adelantó que de continuar la situación de crisis políticas en América Latina, en Europa, la guerra comercial entre Cina y EE.UU. la económica mundial sufrirá una desaceleración que afectará a los países de menos desarrollo como el nuestro, por lo que las remesas se disminuirán, el turismo mermará y la inversión extranjera podría su reducirse.

Exhortó a que todos los dominicanos asumamos con mucha responsabilidad este proceso político, porque estamos en un mundo internacional de crisis políticas y económicas.

Resaltó los conflictos en varios países latinoamericanos en estos momentos debido a las medidas de ajustes que ha tenido que tomas, los cuales son producto del dispendio de los gobiernos, los endeudamientos irresponsables que han hecho, viéndose ahora obligados a buscar las formas de pago a sus acreedores.

Al referirse a lo afirmado por el presidente Danilo Medina, en el sentido que ha realizado un buen gobierno, dijo que no es tan bueno, ya que ha sido sobre el endeudamiento, por lo que cree que debió ser más prudente, solo decir que, si ha crecido, pero sobre afectar el futuro del país.

“Aunque ha sido buen presidente en la evaluación del propio gobierno, pero la ciudadanía dice lo contrario. Lo bueno que tiene el gobierno ha sido por el endeudamiento, lo que perjudicará a largo plazo al país”.

Dijo que la falsa bondad del gobierno se diluirá, debido a que habrá que tomar ajustes, que caerán como carga a la población.

Situación del PRSC

Caram lamentó que el Partido Reformista Social Cristiano todavía esté en las clásicas vacilaciones, debatiéndose en, a quien apoyar y no en presentar una oferta concreta para corregir los males de la economía y de la sociedad, entre los cuales incluyen ajustes que, con habilidad política, prudencia y moderación, no afecten al pueblo directamente.

Dijo que en este momento el país está atacado por problemas de identidad, de medioambiente, de inseguridad ciudadana, desempleo, baja calidad de servicios públicos, en los que el PRSC pudieran aportar mucho.

Aseguró que el partido dejo ir el tiempo de trabajar por posicionarse con mejor potencial electoral, pero no hizo nada y ahora parece no tener tiempo para otra cosa que no sea apoyar a otras candidaturas externas.

“El partido nuestro debió conectarse con el pueblo, para que tenga una oferta política electoral creíble. Por lo que los dominicanos deben presentar mucha prudencia.

Sobre el nuevo panorama político en el país, resaltó que el sistema de partidos profundiza su degradación, con la crisis peledeista, que era el único gran partido que no había mostrado las debilidades institucionales internas.

“Vienen tiempos muy confusos, que la ciudadanía debe tener claro a quien elegir”

Vaticina que si prospera que Leonel sea candidato, el panorama del 2020 señala una doble vuelta.

Aunque no se opone a que la organización pacte con un candidato presidencial externo, aspira a que honre su decisión inicial de una vía propia, aunque se le hace tarde, aún tiene tiempo de caminar por su camino propio, presente propuestas que, por lo menos sirvan como plataforma de negociación para un buen programa de gobierno, que eleve la esperanza del pueblo en los próximos gobiernos.

Sin embargo, dijo que la dirección tiene dos propuestas distantes, que debe resolver: Una del secretario general, quien propuso a David Collado como candidato presidencial, por otra parte, apoyará a Eduardo Estrella, del PRM como senador de Santiago y ahora Quique propone a apoyo a Leonel.

