Guillemo Moreno asegura los que desfalcaron al Estado no volverán porque Abinader ganará las elecciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a senador por el Distrito Nacional de la alianza entre el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Alianza País (AlPaís) Guillermo Moreno, aseguró este domingo que los políticos que “desfalcaron” el Estado dominicano no volverán al Gobierno, porque el actual presidente de la República, Luis Abinader, ganará las venideras elecciones de mayo.

“Los que desfalcaron al Estado dominicano haciendo un uso corrupto de los fondos públicos, esos no volverán jamás, y óigalo bien, no volverán porque Luis Abinader va a ganar la presidencia de la República. No Volverán porque Luis Abinader continuarán en el Palacio Nacional, para que haya más democracia, más transparencia y más honestidad en Estado”, manifestó Moreno.

Durante su intervención en lo que fue la formalización de alianza de los citados partidos y donde AlPaís proclama a Abinader como su candidato presidencial y Moreno como candidatos a senador, el aspirante a legislar detalló que tampoco volverá, el partido que alegadamente controló la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Congreso y parte de las altas cortes.

Tampoco volverán, aquellos que presuntamente se asociaron a Odebrecht, ni los que se «montaron» en los Tucanos, o los que «exigían» comisiones para hacer fundaciones, expresó en referencia de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Compromiso

Moreno se expresó en esos términos luego de destacar que en el día de hoy se “sella en acero” la referida alianza y de indicar que se siente “muy bien” acompañado de los perremeistas para alcanzar el triunfo en el Distrito Nacional.

También se comprometió a ir al Congreso a legislar, fiscalizar y representar a los capitaleños, pero “en serio”, para darle voz a miles de ciudadanos ante la Cámara Alta.

Reconoce a Faride Raful

El aspirante destacó la ardua labor de la actual senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, de quien dijo, es un ejemplo de lucha por un mejor país.

“Faride es parte de una nueva generación política, que viene asumiendo la dirección y la conducción del Estado, practicando la política de forma distinta, por eso Faride es orgullo de los dominicanos, es orgullo de la mujer, de la juventud y del PRM”, resaltó.

Alianza

En otro orden, el presidente de Alianza País aclaró que esa organización pasó a apoyar a Luis Abinader porque en sus más de tres años de gestión ha primado un esfuerzo titánico por la transparencia, por la honestidad y por todo lo que implica la institucionalidad democrática.

“Pero Alianza País no solo reconoce los méritos de esta gestión, sino que Alianza País apoya cuatro años más de Luis Abinader”, enfatizó.

En ese orden, indicó que apoya al PRM, para que juntos trabajen en profundizar el cambio, para que haya más calidad en la educación, más salud y seguridad social, más empleos y mejores condiciones salariales, más apoyo a la mipymes, entre otras mejoras en los diferentes sectores.