Guido reafirma Abinader le renunció a Hipólito porque se oponía a su reelección; duda Luis lo lleve como vice

Afirma que en las elecciones del 2004 el actual presidente de la República apoyó a Leonel Fernández

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El dirigente político y aspirante a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, reveló este miércoles que el mandatario Luis Abinader renunció del Gobierno de Hipólito Mejía en el 2004, porque se oponía al proyecto reeleccionista del entonces jefe del Estado.

Durante una entrevista concedida a la plataforma El Nuevo Diario Podcast, Gómez Mazara también dijo no entender por qué lo vinculan al sector de Leonel Fernández, si siempre el que ha estado al lado del líder de la Fuerza del Pueblo ha sido Luis Abinader.

“Oye, en el 94, cuando yo estaba con Peña, la Alianza Social Dominicana (ASD), (entonces partido del padre de Luis Abinader) estaba con Leonel, en el 96 estaba con Leonel; en el 2004, yo tengo la carta, Luis renunció, yo tengo la carta, como miembro del Consejo Honorífico de CDEEE, diciendo que se iba porque no estaba de acuerdo con la reelección”, sostuvo Gómez Mazara.

Agregó que tiene esa misiva “porque yo era el consultor Jurídico, era a mí que tenía que mandármela y a partir de ahí, en ese proceso, él apoyó a Leonel Fernández”.

Recordó que en el 2020, el PRM también hizo una alianza con la Fuerza del Pueblo, la cual calificó de correcta.

“El que se ha aliado con Leonel es Luis, no yo, pero me lo quieren pegar a mí. Entonces el bocinaje comienza a decir, Guido tú te vas, tú te vas, tú te vas, porque es la excusa para no discutir aspectos fundamentales”, manifestó.

Abinader no iría con él en una boleta

Guido fue abordado sobre si existe la posibilidad de que mediante un acuerdo, Abinader lo lleve en la boleta como candidato vicepresidencial, respondiendo tajantemente, que eso es “ciencia ficción”.

“Mi temperamento, mi naturaleza, para una persona del perfil de Luis Abinader, nunca sería su compañero de boleta, digo, yo no lo deseo”, aclaró Gómez Mazara.

Al externar las razones explicó, que las personas que vienen del sector privado sienten que la forma de colaboración y vinculación tradicional es la obediencia, “y yo soy una persona que cree en el debate de las ideas, respeto las jerarquías, pero yo creo en el debate de las ideas”.

Aseguró que la gente como Luis se siente demasiado “cómodo con personas de otra naturaleza, y yo respeto eso y lo entiendo perfectamente”.

Campaña desde el Palacio Nacional para atacarlo

Guido aprovechó la entrevista para reiterar que está siendo atacado a través de las redes, una acción que afirma es patrocinada desde el Palacio Nacional.

“La post verdad ha degradado el sentido de la opinión y a mí me apena que mi partido, en tiempo de oposición, que fue víctima de esos procedimientos, que criticamos tanto el bocinaje, incurra en esa práctica, eso es algo degradante”, manifestó.

Sostuvo que tiene contrato de personas, que en la actual gestión de Gobierno le pagan por publicar contenidos en la red social Twitter.

“Entonces, eso es una falsificación del debate de las ideas, que lo usen contra mi o contra otro yo creo que es incorrecto, eso no es bueno, no es saludable para el debate de las ideas”, enfatizó Gómez Mazara.

Subrayó que el sentido de la modernidad implica, no reproducir viejas prácticas de la política “que nosotros combatíamos”.

Tras ser cuestionado sobre la persona que dirige “esa tropa”, el político dijo que en el país hay un extranjero encargado de esa tarea, por instrucciones del Palacio Nacional.

“Y cometen tanto el error de llamar a gente que es amiga mía, porque aquí hay relaciones primarias y esos amigos míos me dicen, mira, me estoy ganando un dinero y me están poniendo a hacer esto, digo yo, hazlo”, reveló Gómez Mazara.

Discrepa del modelo del Gobierno para combatir inflación

Al abordar el tema económico, el aguerrido político sostuvo que no está de acuerdo con el modelo implementado por esta gestión, para combatir la inflación.

En ese sentido, dijo que pese a que el Gobierno ha dado manifestaciones positivas, la economía creció 4.9 %, pero el nivel de inflación el Banco Central lo proyectó el año pasado en 4.9 y terminó en 7.8 %.

“En una economía donde el factor inflación se impone al crecimiento, hay desigualdades, entonces, ¿Cuál es el problema, que los elementos fundamentales donde la desigualdad se pone más de manifiesto son en el salario, en primer orden y en segundo lugar, en el costo de la vida”, puntualizó.

Recordó que el Banco Central dijo el año pasado que en el último trimestre hubo un deslizamiento de 8 puntos a 7.4, sin embargo, el costo de los alimentos el factor inflacionario lo levantó a 34 %.

“Qué significa eso, que el quintil más pobre, los que menos ingresos tienen, necesita 24 mil pesos para la canasta básica y el quintil más alto 69 mil, siendo el promedio de 42 mil”, explicó.

Dijo que es la primera vez, salvo la crisis de Hipólito Mejía en el 2003, que el salario mínimo en la República Dominicana es menos del 50 % de lo que se necesita para la canasta básica.

Tema del fideicomiso

Con respecto al tema del fideicomiso puesto en marcha por el Gobierno para la ejecución de algunos proyectos, Gómez Mazara entiende que el Ejecutivo tenía alternativas “mucho más inteligentes” para generar recursos.

“Yo hubiese preferido antes de incurrir en el tema del fideicomiso y las implicaciones que tiene, generar más empréstitos internacionales, reducir de 61 a 30 % la evasión fiscal, ahí tú tienes recursos”, argumentó.

Subrayó que para lograr esta misión, el Gobierno solo tenía que ser eficiente.

No teme su discurso lo haga perder simpatía en clase alta

Otro de los temas abordados por Gómez Mazara al ser entrevistado por Persio Maldonado, Jaime Rincón, Julia Muñiz y Rafael Zapata, fue el que tiene que ver con su discurso crítico por los privilegios que recibe la clase alta, asegurando que no teme perder simpatía en este sector.

“La gente dice, tu discurso social puede corroerte simpatías en los sectores ricos, no, es que no es posible que las exenciones fiscales superen el presupuesto de la educación. Tú tienes que sentar a los sectores importantes y decirles, miren, apuesten a la paz social, con paz social sus ingresos se van a incrementar”, expuso Gómez Mazara.

Lo que apoya del Gobierno

De igual manera, Gómez Mazara dijo que pese a ser un crítico constante de algunas políticas del Gobierno, también reconoce otras que a su juicio marchan bien.

Una de ellas es la política de subsidios implementada en la presente gestión, para contrarrestar los efectos de la crisis económica motivada por la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania.

“Ese es el colchón de quienes perdieron su poder adquisitivo o el empleo que tienen es del sector informal”, manifestó Gómez Mazara, precisando que sólo el año pasado el Gobierno gastó 85 mil millones de pesos en la aplicación de estas medidas.

Estado ha sido culpable de éxodo de dominicanos hacia EE.UU.

El precandidato presidencial del PRM, ve con preocupación el éxodo de dominicanos que está emigrando a Estados Unidos por México y entiende que el Estado ha tenido culpa en esto.

“Cuando el Estado no es capaz de generar expectativas mínimas en las personas, la salida masiva es la única opción que tiene el dominicano”, aseguró.

Dijo que debido a estas salidas masivas de criollos en el ultimo año, los pasajes a Guatemala se dispararon en un 650 % y se incrementaron.

“Entonces, cuando una sociedad solo le presenta la alternativa de irse a las personas, no andamos bien, esto no es una crítica al Gobierno, esto es un modelo que ha colapsado, que tiene que acercar a los pocos que tienen mucho y al resto que no tiene nada, hacer un país que no tiene nada”, reflexionó.

