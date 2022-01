Guido Gómez: “Si nos fuimos de la vieja casa, lo lógico es que no actuemos de la misma manera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, manifestó este martes que no se deben ignorar las prácticas democráticas ni pisotear los derechos fundamentales a lo interno del partido ya que esas razones fueron las que los obligó a salir de “la vieja casa”.

“Un partido moderno tiene que actuar con el cuidado suficiente para no asumirse en la sociedad como que está burlando decisiones que son fundamentales… si nos fuimos de la vieja casa porque no había prácticas democráticas porque se conculcaban derechos fundamentales, lo lógico es que no actuemos de la misma manera”, precisó Mazara al ser entrevistado en el programa radial El rumbo de la mañana, por Rumba 98.5 F.

Al acercarse la fecha de convención donde se elegirán las nuevas autoridades del PRM, el dirigente político precisó que el inconveniente a resolver es radiar de forma definitiva “donde las elites quieren administrar la voluntad de su militancia”.

Indicó que ante el proceso de modificación estatutaria que atraviesa el partido y que los convoca para el próximo domingo 30 de enero, aboga por una discusión abierta, racional y democrática, sin necesidad de insultos ni ofensas.

“Yo creo en el principio de la incompatibilidad. Soy de las personas que cree que si usted es autoridad fundamental del partido no puede ser funcionario y si se le designa, renuncia y quédese en la posición, porque eso mantiene el partido activo”, dijo Mazara al destacar dicho punto como tema a discutir el domingo.

Agregó que, “en este ciclo no tengo interés en ocupar una posición gubernamental, pienso que soy mucho más eficiente haciendo las cosas que humildemente hago”.

Al ser cuestionado sobre el debate actual generado por un posible fideicomiso para la termoeléctrica Punta catalina, Mazara consideró que hubiese sido más saludable actuar luego de haber realizado una reflexión acompañada de una auditoría técnica y contractual del proceso.

Explicó que, a su juicio, esa era la opción más fiable ya que durante la campaña electoral el partido argumentó de manera fundamental, “y con razón”, sobre la impugnación a los componentes éticos que caracterizaron todo el tema de Punta Catalina.

“Yo hubiese pensado más en el levantamiento de auditoria administrativa y financiera de lo que pasó en Punta Catalina, procedo y a partir de ahí actúo”, agregó.

Reconoció que, de forma mediática, “al gobierno se le está haciendo cuesta arriba vender la posibilidad, la factibilidad de todo un procedimiento de Punta Catalina porque la verdad que hasta hoy la batalla está ganada del otro lado”.

Guido Gómez Mazara reconoció que el tema empleo representa el mayor desafío del partido de gobierno al cual pertenece, siendo este punto el más reclamado y criticado por sus militantes dentro y fuera del país.

“Un partido con una altísima dosis clientelar debe saber que en el tramo de su ejercicio gubernamental una parte importantísima del reclamo está asociada al empleo”, dijo.

Añadió que, a raíz de ello, existe una cuota importante de perremeístas que no se sienten representados y que, en ciudades del extranjero, citó, por ejemplo, el tema empleo ha sido lento, a pesar de los esfuerzos hecho por la organización.

