Guido Gómez Mazara: “Aquí no es cambiar de caballo, aquí es buscar un nuevo jinete”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, afirmó que para que su organización política pueda ganar se necesita “buscar un nuevo jinete”, “no cambiar de caballo”.

El líder político externó que esa jugada se debe a que hay sectores que se han sentido excluidos de la gestión, y actuarían con mucho entusiasmo si le presentan propuesta diferente.

Del mismo modo, Guido Gómez afirmó que “aquí la gente confunde presupuesto con liderazgo, que son dos cosas diferentes”. Explicó que los clientelistas le generan la sensación y la pérdida de perspectiva a muchos, de que porque tienen un presupuesto pueden ser líder, “cuando te desconectan el presupuesto tú te disuelves” enfatizó.

Alegó que las encuestas no votan, los views no votan, los tuits no votan y quién vota es la gente.

Por otro lado, al analizar el panorama político y las alianzas dijo que no se pueden poner “guapos” si la oposición hace un esfuerzo de compactación en procura de una mayoría electoral.

No obstante, aseveró que se les ha olvidado a muchos, que el PRM ganó por una alianza con la Fuerza del Pueblo en el 2020, y es evidente que como partido corren un riesgo.

Precisó que ese peligro consiste en que si el PRM no es capaz de entender que las fuerzas unificadas de la oposición hacen el torneo electoral del 2024 competitivo y se cruzan de brazos y en un gesto de narcisismo electoral, creen que tienen todas las posibilidades de ganar “están equivocados”.

“Porque en las elecciones del 2020 solo participaron el 45 por ciento de los electores. Nosotros obtuvimos el 52 por ciento de una minoría electoral, claro que estaba el factor Covid”, explicó Mazara.

Gómez Mazara señaló que lo que debe hacer el PRM es crear conciencia de una armonía indispensable, de una competencia con los niveles de respecto a la otra parte, y que sobre todas las cosas entiendan que nadie tiene licencia para atropellar a otro, y a partir de ahí una armonía con todos los actores.

Guido Gómez Mazara emitió estas declaraciones en una entrevista concedida al programa «Síntesis con Michel Hazim», conducido por Michel Hazim, y transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

