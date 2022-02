Guido Gómez Mazara anuncia candidatura a la presidencia del PRM

Comparte esta noticia

Fafa: “hay que negociar con Guido, dirección PRM finaliza en junio”.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Guido Gómez Mazara anunció este domingo su postulación a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización que dijo necesita una nueva autoridad que “ponga en su puesto a los peledeístas”.

Mazara fue presentado ante la militancia perremeísta por Rafael-Fafa-Taveras, quien sostuvo que la dirección del PRM debe negociar con Guido porque no solo se está luchando por el respeto a la ley interna, sino por asumir la línea que permita “construir un partido de verdad que sea soporte del cambio”.

Guido, quien estuvo acompañado por su madre Carmen Mazara y hermanos, prometió “hacer un partido orientado, dándole a cada uno lo que realmente merece y sus esfuerzos de que los principios y valores que llevaron al poder al PRM, no sufran una metamorfosis en el gobierno”.

En su bien estructurado discurso, Mazara aclaró que seguirá defendiendo el gobierno de Luis Abinader, al tiempo de llamar a los perremeístas a no engañarse, porque la gente votó por un Ministerio Público independiente y un cambio que desde el “poder nos llenan de satisfacción, así como sus políticas sociales”.

Pronunciando el argot beisbolero, dijo a los más de dos mil dirigentes que asistieron a su acto, que el PRM necesita un buen lanzador, bateador, y el PRM para retener el poder necesita un dirigente que tenga el valor y talento necesario que con energía ponga las cosas en su lugar”.

Al recordar sus orígenes, sostuvo que cuando ve a un grupo de indolentes y arrogantes, altaneros, “les digo que tengamos conciencia todos de lo que nos ha costado esto, y que me siento molesto cuando los enemigos naturales del partido nos llaman popis, nos dicen que somos un gobierno al servicio de los empresarios, entienden que favorecemos al sector privado y se gobierna para todos”.

“Yo vengo de una tradición democrática, por lo que exhorto a los perremeístas a ir a las calles, barrio y provincias a decir que prefieren a uno que se parece a ustedes, y les juro por la gracia de Dios que a mí no me devuelve nadie, óiganlo bien, duélale a quien le duela, yo voy a seguir llueve o truene”.

“Yo no me devuelvo, nosotros no hemos ido a la política en busca de dinero, mi familia no vive de la política, tenemos convicciones firmes y coherentes y he saltado todos los obstáculos y lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar”, agregó Gómez Mazara.

Fafa Taveras “hay que negociar con Guido”

Rafael-Fafas-Taveras, en su presentación de Guido Gómez Mazara, recordó que los reglamentos internos del PRM, indican que la dirección del partido en junio finaliza su mandato, el cual es solo por cuatro años.

“Y esta dirección no puede pensar que los estatutos son unas pendejadas y que ellos tienen el poder para decidir qué cosa o no conviene”, resaltó Taveras.

