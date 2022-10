Guido Gómez advierte si Abinader se impone sin convención democrática no se quedará tranquilo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, sostuvo este jueves que no se comportaría con la tranquilidad con la que lo ha estado haciendo si el presidente Luis Abinader se impone como candidato presidencial de la organización partidaria sin una convención democrática.

“Tú puedes escribir que yo no me voy a comportar con la tranquilidad con la que me he comportado como resultado del proceso de imposición en materia de convención interna, yo los invito a que apostemos primero a una convención de voto universal directo y secreto hacia lo interno de la organización y es por ahí que estamos trabajando en todo el país”, expresó.

Asimismo, aseguró que si eso sucediera tampoco sería parte de una fórmula electoral en el PRM porque es un hombre consistente que cree que debe articular hacia lo interno del PRM un proyecto liberal, progresista y cercano a los sectores democráticos.

Gómez Mazara fue entrevistado por los comunicadores Alberto Tavárez, Yineuri Díaz y Héctor Luzón, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Yo siempre he creído que no puede existir democracia plena cuando los demócratas llamados a implementarlas se resisten a eso, y por eso yo aspiro a que en el proceso de convección para elegir el candidato presidencial los niveles de sorpresa van a estremecer la sociedad dominicana porque los compañeros han acumulado tanta insatisfacción que van a usar la convección interna como un acto de desquite”, sumo.

Ministerio de Justicia

Al hablar del anuncio que realizó el Poder Ejecutivo, de depositar un proyecto para crear el Ministerio de Justicia, el abogado puntualizó que esa propuesta estaba consignada en el programa de gobierno del PRM, y evidentemente hay un componente de carácter institucional.

También, consideró que es reconocido que cuando amplios segmentos de la vida nacional han empujado reformas en el sector justicia la noción descansa en la idea de que el Poder Ejecutivo no siga teniendo control de ámbitos importantes, en este caso, la designación de la procuradora general de la República.

“Ese es un proceso que debe ser de una forma u otra bien debatido, pero sí creo que hay ámbitos de Procuraduría que tienen que ser desligados de su función. Yo preferiría que cualquier iniciativa tendente a construir un Ministerio de Justicia es para ser mucho más eficiente el sistema carcelario, creo que el tema del Inacif hay que mejorarlo y otros ámbitos”, expresó.

Gómez Mazara agregó que este tema al final debe ser parte de un consenso de múltiples actores de la vida nacional que impulsen la creación de un Ministerio de Justicia.

Relacionado