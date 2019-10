Guido considera LF no está impedido porque la ley no se antepone a un mandato constitucional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO,- El abogado y dirigente perredeista Guido Gómez Mazara considero hoy que el ex presidente de la República, doctor Leonel Fernández no está impedido para presentarse como candidato presidencial porque ninguna ley sustantiva está por encima de un mandato constitucional.

“Eso es materia de interpretación, yo creo que no está impedido, ninguna ley sustantiva en la República Dominicana está en capacidad de colocarse por encima de un mandato constitucional y cualquier intento de impedirle al doctor Fernández su candidatura es una conculcación de un derecho fundamental, de elegir y ser elegido”, expresó el ex consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, mientras era entrevistado para El Nuevo Diario A.M.

Gómez Mazara estableció que se le podría estar haciendo un favor al ex presidente Fernández, debido a que quien solicita al Tribual Constitucional que se exprese sobre la imposibilidad que supuestamente tienen el ex mandatario para postularse nuevamente a la presidencia de la República fue el abogado Fredermido Ferreras.

El abogado señaló que llama a extrañeza y es caricaturesco que quien haya depositado el recurso en el constitucional buscando la invalidación del ex presidente del PLD, sea la misma persona que estaba postulando la viabilidad de que el presidente Medina se presentase por un tercer periodo.

El dirigente político manifestó que “creer que la disputa respecto a que si Leonel Fernández puede ser candidato o no es un tema jurídico es una ilusión, es un tema político”.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 1:06:18

En otro sentido, Gómez Mazara expuso que en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), que dirige el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se confunde la inversión significativa en medios de comunicación con lo que es una gestión eficiente.

“La gestión de Cancillería confunde la inversión significativa de recursos en los medios de comunicación con la eficiencia, hay aspectos fundamentales de política exterior que para que la gente haga un juicio sereno, yo lo puedo colocar sobre la mesa para que se mida cómo una gestión es eficiente o no”

