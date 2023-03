Guido asegura Peña Gómez tiene más significación histórica que Hipólito; niega no haya sido presidente por tema racial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político y aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, aseguró este miércoles que el exalcalde de Santo Domingo, José Francisco Peña Gómez, tiene más trascendencia en la historia que el expresidente Hipólito Mejía.

Durante una entrevista especial para El Nuevo Diario Podcast​​, el político negó que Peña Gómez no llegó a ser presidente, porque no aceptó su ascendencia haitiana como alegó Mejía y explicó que el citado líder político, siempre facilitó el acceso al poder a otros y no a él y que supo ceder coyunturas, a diferencia de otros dirigentes, de los cuales dijo se han creído el ombligo del partido.

Para Gómez Mazara, el accionar de Peña Gómez demuestra la capacidad que él tuvo para ir madurando un proyecto que se conectara con la sociedad dominicana.

“Yo creo que el doctor Peña Gómez ha sido tan trascendente, que aun si haber conseguido la presidencia, es mucho más reverenciado y referenciado que muchos que los que han ocupado la presidencia de la República. Pero para el balance de la historia dominicana, Peña Gómez tiene mucho más significación que Hipólito”, agregó.

En ese sentido, aclaró que un político no es trascendente por ocupar la presidencia, como también fue el caso de Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, que los que ocuparon el Gobierno en ese tiempo, así como Gregorio Luperón fue más trascendente que Ulises Heureaux.

“Yo nunca he creído ni creo y ni voy a creer, que para el doctor Peña Gómez el tema racial fue un impedimento para su éxito electoral”, reiteró.

El dirigente político se expresó en esos términos, al negar las declaraciones que ofreció Hipólito Mejía en una entrevista para el El Nuevo Diario el pasado 15 de diciembre del 2022, en la que el expresidente detalló las razones por la que considera que José Francisco Peña Gómez, un reconocido líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), no logró ser mandatario de la República, pese a optar por el cargo en tres ocasiones (1990, 1994 y 1996).

“Lo primero es que él tuvo que reconocer que era de ascendencia haitiana (…), él tenía que reconocer eso, es la verdad, él no tenía porqué negarlo, como yo no puedo negar que soy descendiente de españoles”, manifestó en ese entonces.

