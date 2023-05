Guido anuncia el 02 de julio presentará proyecto presidencial de manera formal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE- El aspirante a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, anunció que será el 2 de julio cuando de manera formal, en el Club San Carlos, presente y haga su lanzamiento oficial de lo que es su proyecto presidencial, además de que dará inicio a visitas y encuentros para socializar sus visiones y preocupaciones sobre los problemas y temas nacionales.

Dijo que como político respetuoso de la ley aún no se ha abocado a hacer ningún tipo de actividad política, hasta tanto no llegue la fecha señalada por la Junta Central Electoral (JCE) para iniciar las actividades de carácter proselitista.

Durante un intercambio con periodistas y comunicadores de Santo Domingo Este, el aspirante a la nominación presidencial por el PRM también escuchó y compartió sobre los problemas que aquejan al municipio, así como a la situación de muchos perremeístas que “aún se encuentran desempleados y que han sido desamparados por los funcionarios de ese partido que ocupan importante plazas”.

Gómez Mazara se mostró preocupado con que las actuales autoridades del municipio SDE no hayan podido dar una respuesta efectiva y contundente con el problema de la acumulación de la basura, la inseguridad ciudadana, problemas que están azotando varios sectores.

“Aquí hay muchas necesidades que resolver, y me preocupa que muy pocas hay sido resueltas. Aquí hay muchos compañeros de partido que se fajaron durante las elecciones y hoy no encuentran a un funcionario que les recibe o les dé una explicación de por qué no tienen el derecho a ocupar un cargo que se ganaron”, dijo.

El dirigente perremeísta dijo sentirse parte de este municipio, y, evocó que acostumbraba a visitar a su abuela y a practicar un deporte, en el sector de Alma Rosa, el cual ha sido su pasión toda la vida: el baloncesto.

Este encuentro con periodistas se produce previo a visitas que realizará durante este fin de semana Gómez Mazara a dirigentes y militantes perremeístas, ciudadanos y simpatizantes, residentes en sectores de Villa Liberación y Calero, entre otros.

Reiteró que está confiado con el papel de supervisor que hará la JCE en la próxima convención que llevará a cabo el PRM, “a pesar de que hay gente que cambio de casa pero, no de maña, pues no es posible retrotraer la práctica política a las cuestiones fraudulentas y de marrullerías”.

Ante los comunicadores reafirmó que tiene el compromiso ineludible de profundizar los avances democracia, y lamentó que mientras los ciudadanos quieren más democracia en los partidos ciertos dirigentes y autoridades quieren evocar situaciones y acciones oscuras del pasado.

“Voy a una convención, pero quiero, aspiro y deseo que todos los puestos electivos del partido, que vayamos a un proceso democrático, tanto los que aspiran a diputados, regidores, senadores”, dijo.

Agradeció a los periodistas de Santo Domingo Este, quienes, dijo, siempre han mostrado deferencia con él, por lo que él siempre ha tenido la costumbre de venir a hacer anuncios importantes concernientes a su carrera política y aspiraciones y sobre todo a discutir sobre temas que conciernen a un municipio tan importante como el Santo Domingo Este.

Relacionado