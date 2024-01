Guerrero y Durán, campeones del 1er Torneo Nacional Juvenil de Fedotenis

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) realizó por todo lo alto el primer Torneo Nacional Juvenil 2024, celebrado en las instalaciones del Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, con 90 atletas, entre sábado y domingo.

El torneo Grado 1, bajo la dirección técnica de Francisco de los Santos, fue realizado en ambas ramas, tanto en masculino como en femenino, en sencillos y dobles.

Elías Santana se llevó el oro en la categoría U10, plata para Pablo García, mientras que en la rama femenina Sofia Nina y Amanda Morrobel se quedaron con el primer y segundo lugar, respectivamente.

Eliezer Santos, segundo favorito se quedó con la categoría U12, al vencer en la final al primer favorito Sebastián Hernández, por 6-2 6-1. Por su parte, Ana Paula Vega, segunda favorita, dio cuentas a la primera sembrada, Alejandra García con doble 6-1.

La categoría U14 fue dominada por Daniel Salcedo, al derrotar en la final a su similar Alejandro More, segundo favorito con scores de 6-2 6-1. Amelia C. De León [3], con 6-4 7-5, dio cuentas de Miranda C Moreno [4], para llevarse el oro.

Isaac Guerrero [3] ganó la U16 al vencer en la final a su compañero Miguel Baquero [7], por 6-1 6-2. Julianny De La Cruz hizo lo propio contra Daniela Castillo Macario, al vencerla con 6-4 7-5.

José A. Francisco hizo valer su condición de favorito y dejó en el camino en la final a su compañero Lucas Salcedo, con sets de 6-1 6-2, en la U18. Renata Durán se alzó en la misma categoría, pero en la fama femenina, plata para Antonella Díaz.

Los eventos organizados por la Fedotenis son gracias al Ministerio de Turismo, Banco De Reservas, Transporte Sheila, Banco BHD, Mazola, Avena Americana, Creso, Ekatex, El Nuevo Diario, Wilson, Plásticos Viñals, Vilas Tennis Academy y D’oficinas.

El II Torneo Nacional Juvenil Grado 1, en sencillos y dobles en ambas ramas, será celebrado los días 27 y 28 del presente mes en Santiago.