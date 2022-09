Guerrero Jr. y Tatis Jr., entre potenciales autores de 50 jonrones en una temporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- No sabemos cuántos jonrones exactamente terminará conectando Aaron Judge esta temporada. Pero hay algo que seguro: Llegó a 50.

El 50mo cuadrangular de Judge, que le conectó a Ryan Tepera de los Angelinos el 31 de agosto en el Angel Stadium, lo convirtió en el primer bateador en llegar a ese umbral desde Pete Alonso en el 2019. Es la segunda vez que Judge pega 50 bambinazos – disparó 52 en el 2017 – y por la forma en la que va (lleva 60, como quizás hayan escuchado), probablemente no sea la última.

Pero vale la pena recordar lo complicado que es alcanzar ese número. Sólo 11 jugadores lo han hecho desde que Barry Bonds impuso el récord de jonrones con 73 en el 2001: Giancarlo Stanton, Chris Davis, el dominicano José Bautista, Alex Rodríguez (dos veces), Prince Fielder, Ryan Howard, el quisqueyano David Ortiz, Andruw Jones, Jim Thome, Alonso y Judge (dos veces). Sólo tres de esos jugadores están activos.

Sin embargo, con Judge, Alonso y Stanton combinándose para hacerlo cuatro veces en las últimas seis campañas, quizás estemos entrando en otro gran período de las temporadas de 50 bambinazos. Pensando en eso, aquí están nuestro ranking de siete favoritos para unirse dicho club.

1. Vladimir Guerrero Jr. – Azulejos

Total de HR en el 2022: 30 | Tope personal: 48 (2021)

Esto no sería ninguna rareza, pues el dominicano conectó 48 el año pasado. Ahora, por más sólida que sea la temporada 2022 de Guerrero, ha sido un claro paso hacia atrás con el madero. No fue sino hasta el miércoles cuando llegó a 30 cuadrangulares, y su OPS está más de 150 puntos por debajo de su cifra del 2021. Eso pareciera un bache más que cualquier otra cosa, algo que dentro de 15 años consideraremos una simple anomalía. Si tuviera que señalar al próximo toletero en dar 50 jonrones, me iría con él. Sólo que no será este año.

2. Yordan Álvarez — Astros

Total de HR en el 2022: 37 | Tope personal: 37 (2022)

El impresionantemente poderoso cañonero cubano de los Astros pudo haber ido en serio por ese número este año, de no perderse tanto tiempo por lesiones. La salud pareciera ser la clave para Álvarez, especialmente ahora que entrará en lo que deberán ser sus mejores años. Después de todo, apenas tiene 25 años. Si bien ha pasado una buena cantidad de tiempo en el jardín izquierdo este año, podría unirse a Ortiz (2006) como los únicos jugadores en dar al menos 50 cuadrangulares mientras suman la mayoría de sus turnos como designado.

3. Fernando Tatis Jr. — Padres

Total de HR en el 2022: No jugó | Tope personal: 42 (2021)

Bueno, obviamente no sucederá este año. Y podría resultarle complicado hacerlo el próximo, considerando que todavía le quedarán una buena cantidad de juegos de su suspensión de 80 partidos. (Cuántos, exactamente, dependerá de qué tan lejos lleguen los Padres en la temporada, si terminan clasificando). Pero que nadie se engañe. El dominicano tiene un poder monstruoso. Recuerden, lideró la Liga Nacional el año pasado con 42 jonrones, a pesar de que sólo jugó en 130 partidos … ¡y tenía apenas 22 años! Tatis, además, tiene contrato hasta que su compatriota Albert Pujols tenga 54 años, así que debe de tener suficientes oportunidades. Claro, es un momento complicado para él y su relación con el equipo. Pero el lo importante de ser tan joven es que siempre hay tiempo para dar un giro.

4. Bryce Harper – Filis

Total de HR en el 2022: 18 | Tope personal: 42 (2015)

Aunque pueda sonar raro, Harper ha dado más de 40 cuadrangulares en una sola ocasión, cuando fue Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en su impresionante temporada 2015. Pero tendrá muchas oportunidades de sacar pelotas del Citizens Bank Park, siempre y cuando se mantenga saludable. A Harper, de cierta manera, le afecta un poco ser tan selectivo, pero uno también podría verlo, así como hizo el dominicano Albert Pujols, enfocándose más en el poder con el paso de los años.

5. Mike Trout — Angelinos

Total de HR en el 2022: 37 | Tope personal: 45 (2019)

Trout, como Harper, tampoco ha tenido nunca un año de 50 vuelacercas. Esa temporada del 2019 fue su último año “saludable”, jugando 134 desafíos. (No juega más de 140 encuentros desde el 2016). Pero Trout ha estado en un ritmo de más de 50 jonrones este año, demostrando que el poder sigue tan presente como siempre. También está corriendo menos que nunca, y podría irse del jardín central pronto, lo que podría ayudarlo a evitar lesionarse tanto. ¿Qué llegará primero? ¿Trout dando 50 cuadrangulares o ganando su primer cotejo de postemporada?

6. Shohei Ohtani — Angelinos

Total de HR en el 2022: 34 | Tope personal: 46 (2021)

¿Y por qué no? Si Ohtani va a seguir mejorando cada año, como lo ha hecho en las últimas dos temporadas, bueno… ¡quizás podría romper el récord de cuadrangulares de Bonds y el de efectividad de Bob Gibson! Eso es absurdo, por supuesto, pero el poder de Ohtani sigue estando a la par de los mejores del juego. Uno se pregunta qué podría hacer como bateador si no fuese lanzador y pudiera concentrarse únicamente en la parte ofensiva. Cincuenta jonrones podrían estar perfectamente a su alcance, considerando que dio 46 el año pasado. Aunque, claro, uno podría decir lo mismo sobre qué pasaría si se concentrase en ser solo lanzador. Y por eso mismo es maravilloso que siga haciendo ambas cosas.

7. Ronald Acuña Jr. — Bravos

Total de HR en el 2022: 13 | Tope personal: 41 (2019)

Está claro a estas alturas que el venezolano no está completamente recuperado de la cirugía en la rodilla. No está corriendo tan bien como en el pasado y su poder también se ha visto afectado. Tiene menos jonrones en más juegos de los que tenía antes de lesionarse el año pasado (24 en 84 desafíos). Pero uno puede suponer que la pausa entre temporadas hará maravillas y debe de estar de vuelta al tope para arrancar el 2023. Uno también podría presumir que, con el paso de los años, empezará a robar un poco menos, lo que – combinado con el hecho de no tener que patrullar el jardín central – también debe de ayudarlo a mantenerse saludable y enfocarse en su bateo. Y todos sabemos lo que pasa cuando está saludable y bateando. Acuña sacó 41 jonrones en el 2019 y hubiese dado todavía más, de no lesionarse la campaña pasada. Ciertamente, tiene el talento para dar 50 vuelacercas.

