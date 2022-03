Guerrero Jr. y Eloy entre favoritos para ganar el liderato de jonrones en 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TORONTO.- El béisbol tiene muchos cañoneros en la actualidad. Intentar predecir quién será el ganador de la corona de jonrones no es una tarea nada fácil.

Comenzando el 2021, el tope de cuadrangulares para el venezolano Salvador Pérez era de 27 en 129 juegos (dos veces). El dominicano Vladimir Guerrero Jr. había empalmado 24 cañonazos en 183 encuentros. Luego, cada uno dio 48 bambinazos para compartir la cima de Grandes Ligas, con el quisqueyano convirtiéndose en el tercer jugador más joven en igualar como campeón de vuelacercas.

El factor sorpresa hace que sea más divertido intentar adivinar al líder de cuadrangulares en el 2022. MLB.com les pidió a cinco escritores que eligieran a sus favoritos para apoderarse del trono de poder de Grandes Ligas.

Vladimir Guerrero Jr. – 1B, Azulejos

Total en el 2021: 48

Luego de esa introducción, elegir al líder reinante de jonrones no parece ser la mejor opción, pero todo lo que hizo en el 2021 lleva a inclinarse por el dominicano.

El poder que exhibió en el 2021 no fue casualidad. Guerrero tuvo un slugging esperado de .594, que toma en cuenta la calidad del contacto. Estuvo cerca de su slugging real de .601. En pocas palabras, no fue suerte. Su estelar disciplina en el plato lo ayuda: Guerrero lideró las Mayores con 59 swings/carreras, que cuantifica su conocimiento de la zona. Cuando pienso en un cañonero listo para encabezar las Mayores en cuadrangulares, el 98to percentil de tasa de contacto fuerte de Guerrero me viene a la mente.

Eloy Jiménez – OF, Medias Blancas

Total en el 2021: 10 (55 juegos)

Elegí a Jiménez en este mismo puesto el año pasado. Desafortunadamente, el dominicano se rompió el tendón pectoral izquierdo en la pretemporada y se perdió la mayor parte de la campaña. En salud, las razones de haber seleccionado a Jiménez el año pasado siguen intactas. Detonó 31 jonrones en apenas 122 juegos como novato en el 2019. Mantuvo ese ritmo con 15 vuelacercas en 55 encuentros de la acortada campaña del 2020 (incrementando su OPS de .828 a .891). Y aun perdiéndose cuatro meses el año pasado, el cañonero sólo necesitó de 10 encuentros para tener un partido de dos bambinazos – que siguió con otro igual a la siguiente noche.

Dicho eso, tiene 55 bambinazos en un total de 232 partidos. Eso le otorga un promedio de 38 cada 162 encuentros – y apenas tiene 25 años. Si puede mantenerse en salud, no hay razones para pensar que no pueda superar la marca de 40 cañonazos, especialmente en medio de una poderosa alineación de los Medias Blancas.

Mike Trout – CF, Angelinos

Total en el 2021: 8 HR (36 juegos)

Entre el 2017 y el 2021, nadie conectó cuadrangulares con más frecuencia que Trout cuando estuvo saludable. El único problema es que perdió tiempo significativo debido a lesiones en cuatro de las últimas cinco campañas. En ese lapso, el tres veces Jugador Más Valioso ha promediado un cuadrangular cada 11.7 turnos, la mejor tasa de bambinazos por turno en Grandes Ligas (Joey Gallo es segundo con un jonrón cada 12.5 turnos).

En el 2019, la relación de HR/VB de Trout fue de uno cada 10.5 veces al bate. Eso se tradujo en 45 vuelacercas en 470 turnos (136 juegos). Si hubiese estado en salud toda la campaña para agotar unos 600 turnos, habría dado 57 cañonazos. Sí, va a jugar esta temporada con 30 años y ha no ha disputado más de 140 desafíos desde el 2016. Pero, ¿realmente alguien puede dudar de Trout cuando de hacer algo en un terreno de béisbol se trata?

Yordan Álvarez — BD, Astros

Total en el 2021: 33 HR

En un principio, íbamos a elegir aquí al dominicano Fernando Tatis Jr, pero pareciera que se va a perder demasiado tiempo debido a esa muñeca fracturada como para poder compensar eso, aun con un talento como el suyo. El cubano Álvarez es un tremendo Plan B, sin embargo. De apenas 24 años, el toletero zurdo ha sacado 61 jonrones y con slugging de .577 en sus primeros 233 partidos en la Gran Carpa, a pesar de perderse casi todo el 2020 tras operarse de ambas rodillas.

Pocos en el juego le dan tan duro a la bola como Álvarez. La campaña pasada, sus tasas de batazos duros (percentil 97), macetazos (percentil 91) y slugging esperado (percentil 95) fueron todas élite. Ese poder funciona hacia todos los rincones del terreno, además, con sólo 13 de los 35 bambinazos que dio el año pasado (incluyendo postemporada) saliendo por el puro jardín derecho. En otras palabras, ZiPS tiene buenas razones para proyectar un año de 39 jonrones para Álvarez, la tercera proyección más alta ahora que Tatis está lesionado. Las rodillas son siempre causa de preocupación, pero un Álvarez saludable debe de ser un factor en esta contienda.

Ronald Acuña Jr. – OF, Bravos

Total en el 2021: 24 HR (82 juegos)

Incluso si Atlanta lleva con calma al venezolano Acuña, quien está completando su recuperación tras el desgarre de ligamentos de rodilla que sufrió en julio pasado, confío en que podrá compensar la diferencia. Acuña posiblemente alcanzó un nuevo nivel en el plato antes de esa lesión, conectando un jonrón cada 12 turnos para un ritmo de 46 bambinazos en 550 turnos. Detrás de esa exhibición de poder hay unas métricas de Statcast que parecen sacadas de un videojuego: Percentil 95 o mejor en velocidad de salida de sus batazos, tasa de batazos duros, tasa de macetazos y slugging esperado. La velocidad promedio de salida de los jonrones de Acuña (108.7 mph) fue la cuarta mejor entre los 102 jugadores con al menos 20 bambinazos, y la distancia promedio de 416 pies lo empató con Tatis y Ohtani como cuartos en ese grupo. Entonces, no es como si disparara cuadrangulares baratos. Y la tasa de ponches más baja de su carrera demostró que la estrella de los Bravos está eligiendo mejor su momento para aporrear la bola.

Quizás Acuña no esté en el lineup todos los días cuando empiece la campaña, y quizás eso evite que consiga una temporada 50-50 que sigo creyendo logrará algún día. Pero no me olvido de ese nivel JMV que demostró antes de la lesión sufrida aquel fatídico día de julio en Miami, y 50 cuadrangulares no son imposibles si se enciende en agosto y septiembre.

