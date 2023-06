Guerrero Jr. quiere competir contra bateadores de poder en Festival de Jonrones

EL NUEVO DIARIO, MIAMI — Vladimir Guerrero Jr. ha participado en un solo Home Run Derby en su carrera, pero vaya impresión que dejó en aquella oportunidad.

En su año de novato, el cañonero dominicano de los Azulejos estuvo muy cerca de la corona del evento del 2019, imponiendo varios récords en el camino.

Guerrero Jr. perdió en la ronda final con Pete Alonso, pero no sin antes montar un show en el Progressive Field. Guerrero impuso la marca de la mayor cantidad de vuelacercas en una ronda, empalmando 40 en la segunda vuelta, en la que dejó en el camino a Joc Pederson. Y a pesar de quedarse corto del título, los 91 bambinazos que totalizó en aquella noche siguen siendo un récord para el festival.

Ahora, el inicialista de Toronto estaría considerando volver a participar en el evento de este año, a disputarse el 10 de julio en el T-Mobile Park en Seattle. Pero antes de tomar una decisión definitiva, Guerrero tiene una condición importante.

“Estaba hablando de eso con mi familia. Todavía no he tomado la decisión; estoy esperando por los candidatos”, declaró. “No quiero ir a un Derby en el que no haya una buena competencia. Yo prefiero que estén [Aaron] Judge, [Giancarlo] Stanton, Pete Alonso, [Shohei] Ohtani, Juan Soto, [Fernando] Tatis Jr”.

En busca del título del Derby, Guerrero quisiera hacerlo contra los mejores cañoneros del juego. De hecho, con excepción de Bryce Harper, quien ganó el evento del 2018, Guerrero mencionó en una sola oración a todos los campeones del evento desde el 2016.

Además, luego agregó al venezolano Ronald Acuña Jr. a ese grupo élite de jugadores que harían que el dominicano participara en la edición del 2023.

“Yo siempre he pensado que no hay rival fácil. Pero en esta [competición], sí puedo decir que hay unos que son más fáciles que otros”, continuó. “A mí me gusta competir. Si ese grupo que mencioné va, yo entro”.

Sin embargo, Guerrero Jr. no ha podido exhibir su acostumbrado poder este año, empalmando apenas nueve bambinazos en sus primeros 73 juegos, luego de conectar 32 y 48 en las últimas dos campañas, respectivamente. Pero a pesar de la disminución de su poder, el dominicano sigue siendo uno de los pilares de los Azulejos, al presentar promedios de .278/.348/.427 con 42 empujadas en lo que va de año.

“Las cosas no han salido como queríamos”, confesó. “Pero como siempre he dicho, no se trata de cómo uno comienza, sino de cómo terminas”

Toronto, con récord de 40-35, se ubica en el penúltimo lugar de la División Este de la Liga Americana, la única división de Grandes Ligas en la que los cinco conjuntos tienen un récord por encima de .500.

Sin embargo, a pesar del momento complicado de su equipo, el dominicano no piensa que los altibajos se deban a un aspecto técnico, sino más bien a la confianza del grupo.

“El mejor ajuste es mantenerse positivo. Esto es béisbol”, dijo. “A veces, las cosas no salen como quieres. Creo que se trata de la confianza. A veces, uno se pone muchas cosas en la cabeza y quieres hacer de más, y ahí es cuando uno [comete errores]. Hay que mantenerse positivo”.

