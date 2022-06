(VIDEO) Guerrero Jr. conecta jonrón y lidera poderoso ataque de Azulejos ante Orioles

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El dominicano Vladimir Guerrero Jr. disparó tres imparables, entre ellos su cuadrangular número 15 de la temporada, para respaldar la labor del derecho Alek Manoah y los Azulejos superaron este lunes 11-1 a los Orioles de Baltimore.

La noche de Guerrero Jr. inició con un sencillo impulsador de una vuelta en el tercer episodio, para ampliar la delantera de los Azulejos, que habían anotado una vuelta en la primera entrada por indiscutible del mexicano Alejandro Kirk.

Guerrero Jr. volvió al ataque en el quinto capítulo llevando un compañero al plato con un imparable que quedó dentro del cuadro interior, dándole ventaja 3-0 a los Azulejos en ese momento.

Another Vladdy bomb 💥

Vlad Guerrero Jr. has 87 home runs and a .363 OBP in his first 403 MLB games. His father Vladdy Sr. had the exact same stats. 🤯🤯🤯 #MLB #NextLevel pic.twitter.com/Yx4zcwJTru

— For Future Considerations (@PodcastFFC) June 14, 2022