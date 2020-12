Guerra y Pumarol hacen el corte en el Puerto Plata PGA Tour Latinoamérica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Con una majestuosa actuación, Juan José Guerra y Willy Pumarol se convirtieron este viernes en los únicos dominicanos en superar el corte en el Puerto Plata Open PGA Tour Latinoamérica que se celebra desde el lunes y termina este domingo en esta ciudad.

Guerra, con una ronda de 66 golpes (-5) y Pumarol, quien obtuvo una 69 (-2), se consolidaron como los únicos quisqueyanos en mantenerse en la lucha para alzarse con los máximos honores en la justa que se juegan en el Playa Dorada Golf Course.

Ambos son golfistas del Creso. Guerra tiene 66+66 en dos rondas, mientras que Pumarol compila 67+69.

“Gracias a Dios me mantuve paciente en el campo, es algo que he venido trabajando junto a mi entrenador, me siento muy feliz con mi actuación, hice muy buenos birdie y seguimos positivo dando lo mejor”, manifestó Guerra luego de su partición en la justa que reúne a 144 jugadores de más de 20 países.

Hasta el momento, el argentino Alejandro Tosti sigue puntero en el evento tras rondas de 63+63 en el evento que se desarrolla por cuarto año seguido en Puerto Plata.

Además de Tosti, el estadounidense Brendon Doley 65+64, es otro de los participantes que ha tenido una gran actuación en el torneo.

Resultados de los otros dominicanos

En dos rondas, Julio Santos 70+72; Juan Carlos Perelló 75+71; Hiram Silfa 75+72; Rhadames Peña 71+76; Julio Ríos 78+69; Bolívar Almonte 79+75; Javier Núñez 75+81; Luis González 82+76; Marcel Olivares 77+83; Federico Álvarez 86.

La tercera ronda del Puerto Plata Open PGA Tour LA se juega este sábado, a partir de las 7:00 de la mañana.

Respaldo

