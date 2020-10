Guerra mundial Covid

A principios de año un peligroso enemigo inició una invasión a escala global cambiando el mundo como lo conocíamos. Ya nada volverá a ser igual y las repercusiones reales todavía están por verse. La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, mismo que produce la enfermedad infecciosa denominada COVID-19, desató una verdadera lucha planetaria para salvar vidas humanas.

Mucho ha sucedido desde el anuncio público de los primeros casos en noviembre del año 2019 en Wuhan, China; desde el descubrimiento de evidencia de casos anteriores a esa fecha, la politización de la pandemia en naciones como los Estados Unidos de América, hasta el tortuoso aprendizaje de cómo lidiar con la enfermedad y su tratamiento, así como las estratégicas para retardar su propagación mediante el distanciamiento físico.

Sin embargo, uno de los mayores problemas derivados de la crisis sanitaria, además del impacto económico en todo el mundo, ha sido otra pandemia terrible y paralela a la primera, la pandemia de las noticias falsas (fake news), la epidemia global de desinformación que se ha construido alrededor.

Esta epidemia global de desinformación, advertíamos junto a otras voces e instituciones versadas sobre la problemática desde marzo pasado, era más peligrosa que la propia enfermedad de salud, pues dificulta que las personas sigan solamente las instrucciones autorizadas basadas en la ciencia, creándose también una crisis de confianza en contra de estas últimas.

La misma Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo internacional creado para articular esfuerzos para hacer frente a este tipo de amenazas, ha estado recibiendo críticas injustas producto de la mala calidad de la información que llega a los ciudadanos de todo el planeta a través de fuentes no confiables,

Estas fuentes no confiables, incluso, en algunos países, proceden de sus propias autoridades locales que en su afán de ocultar el mal manejo que sus líderes han dado a la crisis, pretenden pasar la culpa al organismo multilateral con el fin de limpiarse las manos y así ganar puntos políticos en coyunturas electorales.

Y lo anterior a pesar de que esta misma organización internacional ha luchado titánicamente para hacer frente a las dos pandemias paralelas, la de salud, y la de desinformación. Incluso, impulsaron acuerdos con gigantes empresariales como Google, Facebook, Twitter y otras, para priorizar, clasificar y ordenar información veraz para cientos de millones de usuarios.

Recientemente, un alto ejecutivo de la OMS (el doctor David Nabarro) dijo “apelamos a todos los líderes mundiales: dejen de utilizar el confinamiento como su principal método de control de la pandemia”, y nuevamente la entidad recibe la embestida de personas que parece no han entendido que la OMS se maneja en base a un protocolo que cambia o se adapta según evoluciona la crisis, y que por tanto, incorpora aprendizaje y nuevas variables a considerar que van surgiendo.

Tenemos que aceptar que debemos convivir con este virus por al menos dos años, pero al mismo tiempo debemos evitar un colapso económico que traería como consecuencia un agravamiento de la propia crisis de salud, algo que la OMS viene señalando coherentemente desde inicio de año.

Por lo pronto, el reto actual está en lograr el desarrollo de la vacuna en tiempo récord, además de asegurar su distribución equitativa a todo el mundo, tanto a países ricos como pobres; sin embargo, existen riesgos de nacionalización de estas vacunas, reflejando comportamientos egoístas de países, algo que vimos meses atrás con el acaparamiento de medicamentos, instrumentos e insumos sanitarios.

Algo me queda claro de todo lo sucedido hasta ahora, y es que después de la esta

Guerra Mundial Covid, debemos prepararnos mejor para el futuro, algo parecido a lo que pasó después de la II Guerra Mundial con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), surgida para evitar futuras catástrofes bélicas de impacto mundial, por lo tanto, debemos hacer lo propio sobre las complejas amenazas globales de salud.

El mayor aprendizaje que deberíamos sacar de todo esto es precisamente el de que tenemos que fortalecer a la Organización Mundial de Salud (OMS), debemos darle más poder de acción dentro de los países para monitorear epidemias, así como concederle campo de acción para actuar con oportunidad una vez detectado algún potencial riesgo, debemos dotarle de recursos adecuados para mejorar, entre otras cosas, los sistemas de información y el desarrollo de investigación.

Con las pérdidas económicas globales de cifras astronómicas producto de la actual crisis sanitaria, nadie en su sano juicio cuestionaría destinar los recursos que sean necesarios para todo lo que estoy planteando, y además, hasta irnos un poco más allá en términos de prevención e invertir en el estudio de miles de virus presentes en animales salvajes que podrían tener el potencial de saltar a los humanos.

No podemos ver estas amenazas como países con intereses individuales, sino como especie, la humana; recordemos que todavía no existe una vacuna contra otra afección respiratoria grave, el SARS, surgido en el 2002, dado que al controlarse la epidemia producto fundamentalmente de la suerte, entonces ya no había motivación para financiar la continuación de su desarrollo, cosa que si se hubiera terminado, habría contribuido bastante con la necesidad actual.

“La mejor defensa contra los patógenos es la información” Yuval Harari

Por Hernán Dimitriv Paredes